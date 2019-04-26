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26 Nisan 2019 Cuma 14:14

Tayt

Tayt
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Spor bir görünümden vazgeçemeyen kadınlar için tayt her zaman kurtarıcı bir parçadır. Rahat ve elastik kumaş özellikleri sayesinde tayt kullanımlarınızı günlük hayata taşıyabilirsiniz. Tayt modelleri eskiden daha çok spor kıyafetler için kullanılsa da günümüzde tayt kombinleri ile oldukça şık görünümler oluşturulmaktadır. Tayt modelleri eskiye nazaran çok daha şık tasarımlar ile üretildiği için özel günlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle leopar desenli taytlar ile frapan bir görünüm elde edebilirsiniz. İş yerinizde bile blazer ceketler ve uzun çizmeler ile rahatlıkla tayt kombinleri oluşturabilirsiniz. Bu şekilde şık görünümler elde edeceksinizdir. Siz de tüm tayt modelleri için https://www.misspile.com/tayt-20 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tayt Kombin Örnekleri

Spor şıklık yakalamak isteyen kadınlar için tayt modelleri transparan çizgiler ve kumaşlar ile birleşince odlukça hoş görüntüler ortaya çıkmaktadır. Bu tarz transparan tayt modellerini kullanarak spor bir şıklık elde edebilirsiniz. Tayt kombinlerinizi sadece spor kıyafetler altına değil gevşek örgü elbiseler altına da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de soğuk kış aylarında şık görünümler oluşturmuş olacaksınızdır. Elbise gömlekler ile de tayt modellerini kombinleyerek hoş görünümler elde edebilirsiniz.

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