Tesettür Abiyelerde En Çok Satan Modeller

Onlarca farklı seçeneği bir arada sunan tesettür abiye ürünleri her yıl olduğu gibi 2019 yılında da en çok tercih edilen kıyafetlerin başında geliyor. Elbiselere alternatif olarak düşünülen ve genellikle klasik ölçülerde imal edilen bu ürünler düğün, nişan, özel geceler ve davetlerde kadınların bir numaralı tercihi olmaktadır. Çeşitleri için ilgili kategorilere giriş yapmak ve beğenilen ürünleri anında sepete eklemek mümkündür. Türkiye'nin her şehrine ücretsiz kargo avantajıyla gönderilen ürünlerde iade ve değişim yapılmamaktadır.

Tesettür Abiye Modellerinde ilk Seçenekler

1- Şifon Detaylı Abiyeler: Şifon detaylar ile süslenmiş olan abiyeler bu yılın en gözde ürünleri arasında birinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda güpürlü olan bu modeller small, medium ve large ölçüleri ile birlikte müstakbel alıcılara takdim edilmektedir. Şifon dantelden imal edilen abiyelerin toplam garanti süresi ise 2 yıldır. 4 mevsim olarak giyilebilir. Yazın terletme yapmayan özel kumaşı kışın soğuklarından koruyan özel bir yapıya sahiptir.

2- Belden Taşlı Abiyeler: Hazır olarak aksesuarları ile birlikte satılan tesettür abiyeler ise özellikle genç alıcıların ilgisini çekiyor. Bel bölgesinde yer alan taşlar her daim parlak görünümleriyle bu elbise türlerine ayrı bir şıklık katmaktadır. Bu ürünlerin kiremit, haki ve zümrüt yeşili gibi tamamı canlı renklerden oluşan versiyonları herhangi bir fiyat farkı ödenmeksizin satın alınabilir. Bel kısmındaki taşlar gövde kısmına uzanarak çok daha lüks bir görünüm sunmaktadır.

3- Güpürlü Tesettür Abiyeler: XXL ölçüleri de bulunan güpürlü tesettür abiyeler hem internet hem de telefon üzerinden sipariş edilebiliyor. Bisiklet yakalı olan ürünler kolye ve benzeri aksesuarlarla rahatlıkla kombin yapılabilir. Beyaz ve ekru gibi renklerin yanı sıra mavi ve yeşil gibi alternatif renkleri de mevcuttur.

Alternatif Tesettür Abiye Modelleri

Kataloglardaki tesettür abiye seçenekleri bunlarla sınırlı değil. Yaprak taş işlemeleri ile fark yaratan ve benzerlerinden ayrılan en yeni modeller de yüzde yirmiye varan indirimlerle satın alınabilir. Siyah, lacivert ve haki gibi koyu renklerde imal edilen bu ürünler her türlü organizasyonda giyilebilir. İnci detaylı olan modellerde öne çıkan renkler ise mavi ve bordodur. Tesettür giyim ve abiyelerde en güzel modeller bol seçeneklerle https://www.modanoiva.com sitesinde.