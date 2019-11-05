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05 Kasım 2019 Salı 20:52

Tesettür Giyimde Şık Olmanın Yolları Nelerdir?

Tesettür Giyimde Şık Olmanın Yolları Nelerdir?
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Hem güzelliği ön planda tutmak hem de güzelliği ön plana çıkarmak hemen hemen her kadının doğasında vardır. Bu duruma tesettür giyimde de sıklıkla rastlanmaktadır. Tesettürlü kadınların şık görünmek adına tesettür giyim ürünlerinde son modelleri takip etmek de üretici firmalar ise bu talebe yönelik arz ihtiyaçlarını karşılamak için yepyeni modelleri satışa sunmaktadır. Ancak hem modern hem de şık bir görünüm denilince akla daima yepyeni modeller gelmez.

Kimi tesettürlü kadınlar klasik tesettür giyim tarzından vazgeçmemekte, kimi kadınlar ise klasik giyim ile yeni modelleri ustaca harmanlamaktadır. Bütün bu ihtiyaçlara cevap veren hem tesettür giyim firmaları hem de moda tasarımcıları her kadının zevkine uygun tasarımlar oluşturabilmek adına klasik modellerin temel özelliklerini koruyarak küçük eklemeler yapabilmektedir.

Muhafazakar kadınlar tesettür giyim ile hem şıklığı hem de modern bir görüntüyü yakalamak adına tesettür giyim ürünlerinin kendi bedenleri ile uyumuna, kıyafetlerin birbiri ile uyumuna, kıyafetin bolluğuna, darlığına ve rengine çok fazla dikkat etmelidir. Tüm bu önemli noktalara dikkat edildiği takdirde tesettürlü kadınlar istediği şık ve modern görüntüyü kolay bir şekilde elde edebilirler.

Başörtü Bağlama Teknikleri İyi Bilinmelidir

Tesettür giyim denildiği zaman akla ilk olarak başörtü, tunik, etek ve tesettür dış giyim ürünleri gelmektedir. Birbirinden değişik renk, model ve ebatta olan tesettür giyim ürünlerinin kullanımı için yapılan tercihlerde ilk kriter kişilik yapısıdır. Gösterişi ve lükse önem veren tesettürlü kadınlar taşlı ve parlak modellere daha çok yönelirken, sadeliği seven tesettürlü kadınlar ise daha düz modellere yönelmektedir. Tesettür giyim tarzında en önemli hususlardan birisi de kadınların yüz yapısıdır. Yuvarlak ve dolgun bir yüze sahip olan kadınlar daha zayıf gözükmek için vücudu sıkan kıyafetleri tercih etmemelidir ve yüz hatlarını net olarak ortaya çıkarmayan başörtü bağlama tekniklerini kullanmamalıdır.

Tesettür Giyimde Nasıl Uyumlu Giyinilir?

Tesettür kombinde birbirini tamamlayan renklerin seçimine dikkat edilmelidir. Eğer tesettür kombinde zıt renkler tercih edilecekse beyaz kırmızı veya siyah beyaz gibi klasik modeller tercih edilmelidir. Tesettür kombin içerisinde çok rengin bir arada kullanılması ortaya hoş bir görünüm çıkarmaz. Aynı zamanda kıyafetin kullanım amacı da uyum açısından dikkat edilmesi gerekilen önemli bir durumdur. Tesettür giyim modellerinde en kaliteli ve yeni sezon ürünleri https://www.veneziawear.com/ sitesinden inceleyebilirsiniz.

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