Yağlı Ciltler İçin Ev Yapımı Maskeler

Yağlı bir cilde sahipseniz, cildinizin nem dengesini korumanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Bir yandan herhangi bir çaba göstermeden parlayan ve kırışıklık oluşma olasılığı daha düşük olan esnek görünümlü bir cilde sahip olursunuz. Öte yandan cildiniz bütün gün nemli görünümü ile size eşlik eder. Neyse ki aşırı yağ üretimini dengelemeye yardımcı olacak cilt maskeleri önerileri var. Yağlı ciltler için evde yapılabilecek doğal maske yapımı ve tariflerini sizler için derledik.

Kırmızı Elma ve Kayısı

Malzemeler

1 adet kırmızı elma

3 adet kayısı

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Elma ve kayısıları suyu çıkana kadar ezin. Püre haline getirdiğiniz bu maskeyi yavaşça yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayın. Cildinizde kuruluk hissederseniz nemlendirici kullanabilirsiniz. Haftada bir defa uygulamak yeterli olacaktır.

Kil ve Limon Suyu Karışımı

Malzemeler

2 yemek kaşığı kil

3 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı biberiye yağı

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Malzemelerin hepsini bir kaba ekleyerek, krem kıvamı alıncaya kadar karıştırın. Krem kıvamını alan maskeyi, yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayın. Daha sonra cildinize tonik ya da nemlendirici uygulayın.

Bal ve Muz Maskesi

Malzemeler

3 yemek kaşığı muz

3 çay kaşığı bal

Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Tüm malzemeleri yumuşak bir kıvam alıncaya kadar ezip, karıştırın. Göz çevresi hariç bütün yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada bir kez uygulanmalıdır.

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