ZF Şanzıman Nedir?

Bir önceki yazı dizimizde şanzımanın işlevselliğinden ve öneminden söz etmiştik. Bu yazımızda da kısaca ZF Otomatik Şanzıman hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Almanca “Zahnrad Fabrik” olarak bilinen kelimenin kısaltması ZF dir. Türkçe karşılığı ise “Dişli Fabrikası” demektir. Esas olarak hava taşıtlarına dişli üretmek için amacıyla kurulan ZF firması, otomobillerde kullanılacak ilk şanzımanını 1919 yılında üretmiştir. Bu süreç ilerleyen yıllar içinde gelişerek ve evrilerek; tır şanzımanı, otobüs şanzımanı, kamyon şanzımanı şeklinde farklı araçlara uygulanır hale gelmiştir.

1965 yılında ilk otomatik şanzımanı piyasaya süren firma yüzyılı aşkın bir süredir de varlığını idame ettiriyor.

Günümüzde artan araç sayısı tüketiciyi de kolaylaşan şartlarla birlikte manuel şanzımanlı araçlar yerine otomatik şanzımanlı araç kullanımına sevk ediyor. Kullanışlılığının kolay olması bu araçları daha da hassas yapıyor. Kalitesiz yağ kullanımını, zamanında bakım ve servisinin ihmal edilmesi gibi bilinen temel sebepler arızalara zemin hazırlıyor.

ZF şanzıman bir nevi araçların bel kemiği diyebiliriz. Arızası söz konusu olduğunda ise sürücülerin korkulu rüyası haline geliyor. Genellikle araç sürüş halinde iken arıza tespiti yapılamadığı için zamanında yapılan bakım ve servis işlemleri önem teşkil ediyor. Olası yolda kalma veya kaza riskinin ortadan kalkmasını sağlıyor.

Günümüzde ZF Şanzıman yedek parça tamiri ile ilgilenen firma sayısı azdır. Özellikle de arızanın yerinde tespit edilmesi, giderilmesi, arıza sonrası garantili tamir ve bakım sözü veren firma neredeyse yok diyebiliriz. Her konuda olduğu gibi tüketici araç söz konusun olduğunda da güvenilirlik ve kaliteye önem verir. Yolda kaldığında kendisine bir telefon uzaklığında olan, yerinde tır şanzıman tamiri yapan firmalar önceliği olur. Sizlere sadece bir telefon uzaklığında olan firma ile iletişime geçmek için lütfen bağlantıyı tıklayınız.