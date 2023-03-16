Yavuz 'Malatyalı Hemşerilerimin ve Gençlerin İstediğiyle Aday Oldum'

Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Ramazan YAVUZ Şunları Söyledi; "Çok Kıymetli Malatyalı hemşerilerim, öncelikle 6 Şubat 2023 tarihlerinde Malatya'mız ve Ülkemizde yaşamış olduğumuz "Asrın Felaketi" depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Her şeyden önce bu seçimin Ülkemize, Milletimize ve Malatya'mıza güzel günler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

2001 yılında bugüne gönüllü olarak hizmetkârı ve üyesi olduğum Ak Partimiz için hem sahada hem de ikili çalışmalarda açık veya kapalı olarak yıllardır çalışarak katkı sağlamaya çalıştım. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilk günkü Aşk ile bu kutlu yolda yürürken canla başla daha çok çalışacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi içerisinde hepinizin desteği ile bu seçimde zaferle çıkmak istiyoruz.

Emeklilerin, kadınların, engellilerin, gençlerin, çocukların kısaca tüm Malatyalı hemşerilerimiz için, Malatya'mızda, il dışında ve özellikle gençlerin uzun zamandır aday olmam noktasında yoğun bir istek ve talepleri olduğu ve bu doğrultuda Ak parti Malatya Milletvekili A. Adayı olma kararı aldım.

Siyasette yeni bir vizyon yeni bir anlayış getirmek istiyoruz. Ayrım yapmadan, kırmadan, ötekileştirmeden, üzmeden, dışlamadan, kardeşçe yaşamayı tercih edeceğiz. Unvan vekili değil hizmetkâr vekili olmak için, efendi vekili değil gönüllerin vekili olmak için, bir kesimin değil herkesin Milletvekili olmak için geliyoruz.

Dünya kayısı Başkenti Malatya’mızı hep birlikte daha güçlü inşa edeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderimiz şahsımı Malatya Milletvekili Aday olarak gösterirlerse Malatya'mızda "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm kesimin mutlu ve refahı için çok titiz çalışmalar ve programlar gerçekleştireceğiz. Her kulvarda vatandaşlarımız ile el ele, omuz omuza büyük başarılara imza atacağız inşAllah.

Bu duygu ve düşüncelerle Ak Parti Malatya il başkanımız Sayın İhsan Koca beyefendiye ve Ak Partimizime gönül vermiş tüm Malatyalı hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu kutlu yolda kayıp eden olmayacak herkes kazanacak. Büyük hedefler için Biz hazırız, Gençler hazır Malatya hazır.

Her şeyin bir vakti vardır derler, Malatya için de vakit geldi.

Malatya için "Hemen Şimdi" diyoruz." Dedi.