Yazıhan'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kırsal mahallelere doğalgaz verilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz yıl doğalgaza kavuşan Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kırsal mahallelere doğalgazın ulaştırılması için ilçe belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde bizzat takip eden Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilçenin en ücra köşesine kadar doğalgazın ulaştırılması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Durucasu ve Fethiye Mahallelerinin yakında doğalgaza kavuşacağını aktaran Başkan Öztürk, "İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz projemizi 2022 yılında ilçe merkezimizde hayata geçirdik. Akabinde Durucasu mahallemizde doğalgaz çalışmalarına başlayarak, büyük bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımıza yeni bir müjde olarak Fetiye mahallemizi ekleyerek bugün itibari ile Fetiye mahallemize gidecek olan iletim hattına bağlantı yapılması için ilk kazmayı vurduk. 2023 yılı içerisinde Durucasu ve Fethiye mahallerimizdeki vatandaşlarımız doğalgaza tamamen kavuşacaktır. İlçemize ve Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.