Yazıhan'da geçici konteyner kent tamamlandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde depremzedeler için yapımı tamamlanan geçici konteyner kent hizmet vermeye başladı.

Yazıhan'da geçici konteyner kent tamamlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde depremzedeler için yapımı tamamlanan geçici konteyner kent hizmet vermeye başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yara alan Malatya’da depremzedeler için geçici barınma alanları oluşturulmaya devam ediliyor. Yazıhan ilçesinde de ağır hasarlı evlerin yerine TOKİ konutları tamamlanana kadar geçici olarak Yazıhan Belediyesince yapılan 24 adet konteynerden oluşan yaşam alanı hizmet vermeye başladı. Kaymakam Kutsal Baytak, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Tarım İl Müdürü Tahir Macit ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulunan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Bu proje ile birlikte depremzede vatandaşlarımız için güvenli ve daha yaşanabilir alanı hayata geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yazıhan'da geçici konteyner kent tamamlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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