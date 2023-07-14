Yazıhan'da OSB Müteşebbis heyeti toplantısı

Malatya Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti toplantısı Vali Hulusi Şahin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yazıhan Kaymakamlığı Şehit P. Onb. Eyüp Hacıoğlu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda TDİOSB Müdürlüğünce 2 Kasım 2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi işine ait teknik bilgilendirme yapılarak 1. Etapta yer alan toplam 58 adet besi işletme parselinin yatırımcıya tahsis edilmesi konularında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Toplantıda tahsisi yapılacak işletme parsellerine ait alt yapı inşaatı, genel idari giderler ve yatırım ile ilgili cari giderler dahil tahsisi yapılacak bedelin 125,00 tl/m2 olarak belirlenmesine karar verilirken, söz konusu bedelin 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacağı, 1 Ocak 2024 itibariyle ise tahsisler için müteşebbis kurul heyetinin belirleyeceği miktarda fiyatın arttırılacağı, söz konusu karar gereğince aşağıda belirtilen besi işletme parsellerine belirtilen miktarda katılım bedeli alınmak şartı ile ve belirtilen ücretin yarısı tahsis sözleşmesinde, kalan diğer yarısı altı ay içerisinde ödenmek üzere tahsis işlemlerinin gerçekleştirileceği karara bağlandı.