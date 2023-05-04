Yeni Cami Yapım Protokolü İmzalandı

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen törene; Vali Hulusi Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Hayırsever İş İnsanı Bayram Kızılaslan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Türkmen, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı katıldı.

Vali Hulusi Şahin: “Malatya'mızın sembol binası yeni camimiz 6 Şubat tarihli depremde büyük oranda yıkılmıştır. Bu çok kıymetli Vakıf eserimizin yeniden ayağa kaldırılması ve Yeni Camimizin tekrar hizmete açılması Malatya’mızın normalleşmesi adına çok önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Bizler bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için büyük bir çalışma içerisindeydik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları çok hızlı bir şekilde başlattı ve bu çalışmalar yapılırken Malatyalı hayırsever iş insanı Bayram Kızılaslan, Yeni Camimizin yapımı ile ilgili tüm masrafları üstlenme sözü vererek Valiliğimize müracaat etti. Bizler de bunu memnuniyetle kabul ettik.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarının tamamlanmasının ardından protokol aşamasına geldik. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Malatya Valiliğimiz ve hayırsever iş insanımız Sayın Bayram Kızılaslan'la birlikte bugün Yeni Camimizin yapım protokolünü imzalıyoruz.

Çok kısa bir zaman içerisinde Yeni Cami Malatya’mızın ifadesi ile Teze Cami tekrar bulunduğu yerde, birebir aynı şekilde yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

Yapılan bu hizmetinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve hayırsever iş insanı Bayram Kızılaslan’a Malatya halkına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise: “Yeni Caminin yeniden inşası ile ilgili tüm teknik bilgilere haiz olarak tekrardan bir çalışma başlattık. Camimiz tekrar yapılırken zemin etütleri, caminin taşıyıcı sistemleri ve konumuna kadar bütün teknik detayları Üniversitelerimiz ve Bilim Kurullarımız ile tartışarak Yeni Camimizin inşaatına başlayacağız.

Bu sıradan bir inşaat olmayacak. Üniversitemizin kontrolünde ve yönlendirmesiyle yapılacak olan camimizde çok ciddi bir zemin sağlamlaştırması yapılacaktır. Zemin sağlamlaştırmadan yapılacak bir inşaat ileride aynı sıkıntıların yaşanmasını sebep olacağından ilk işimiz caminin zeminini sağlam bir şekilde yapmak olacaktır.

Bayram Bey'in taahhüdünü çok hızlı bir şekilde yerine getirerek. Malatya'nın sembolü yeni Cami’yi Malatya halkına yeniden kazandırmış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hayırsever İş İnsanı Bayram Kızılaslan arasında Yeni Cami Yapım Protokolü imzalandı.

Yapılan protokolün ardından Vali Hulusi Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Hayırsever İş İnsanı Bayram Kızılaslan ve İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Türkmen Yeni Caminin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.