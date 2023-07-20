Yeni Malatyaspor 2024-2025 sezonunda lige geri dönmek istiyor

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl da TFF’ye başvurarak ligden çekilmek istediğini ileten Yeni Malatyaspor, daha güçlü bir takımla 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ligden çekilme başvurusu kabul edildi ve bu sezon da tüm hakları saklı kalmak şartı ile lige çıkmayacak. Bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi ise yaptığı açıklama ile destek veren herkese teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 şehrin büyük yaralar aldığı belirtilerek, “2022-2023 sezonun ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonu’na yapmış olduğumuz başvuru hızlı bir şekilde değerlendirilmiş ve geçtiğimiz sezon ligden haklarımız saklı kalacak şekilde çekilmiştik. Bazı futbolcularımızı farklı kulüplere kiralık olarak göndermek zorunda kalmıştık” ifadelerine yer verildi.

2023-2024 sezonunda da tesislerin halen kullanılamaz halde olması, transfer tahtasının kapalı olması ve mevcut futbolcuların şehirle alakalı kaygılarından dolayı yine hakların saklı kalacak şekilde ligden çekilme taleplerinin TFF tarafından kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Kulübümüz 2024-2025 sezonunda mücadele etmek için hazırlanacaktır. Bu zaman zarfında hem mali olarak hem de kadro olarak güçleneceğiz. Transfer tahramızı açacağız ve yeniden şanlı Yeni Malatayspor’umuzu Süper Lig’e ve Avrupa’ya taşıyacağız. Kulübümüzün ligden çekilme sürecinde bizlere sonsuz destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanımıza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız Mehmet Büyükekşi’ye ve yönetimine, Malatya Valimiz Hulusi Şahin’e ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmiş başta Ahmet Eyüp Türkaslan’ımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz.”