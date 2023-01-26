Yeni Malatyaspor'a Moral Ziyareti

Malatya Valisi Hulusi Şahin; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek, ikinci yarının başında göreve gelen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’a hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

Orduzu Nurettin Soykan Tesislerinde Kulüp Yöneticileri ve Teknik Direktör Yılmaz Vural tarafından karşılanan Vali Şahin ve beraberindekiler, Daha sonra sahada antrenman yapan futbolcuların yanlarına giderek bir süre sohbet ettiler ve takım çalışmaları hakkında Teknik Direktör Vural’dan bilgiler aldılar. Ziyarette açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Malatya’yı yönetenlerin yanlarında olduğunu, bundan dolayı mutlu olduğunu ve ziyaretten dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “ Yılmaz hocamızın mihmandarlığında, teknik direktörlüğünde inanıyorum ki Yeni Malatyaspor sıkıntılı günlerini bir an evvel aşacak ve ligde kalma yolundaki başarı grafiğini yükseltecektir. Takımımız önümüzdeki maçta da galibiyet serisine başlayarak devam edecek. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Malatyaspor’u eski günlerinde olduğu gibi seyirciyi heyecanlandıran, Malatya’yı heyecanlandıran güzel galibiyetler alınmasını bekliyor, başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor’a olan desteklerini ifade ederek takımın başarılı olacağına yürekten inandıklarını belirttiler.

Yılmaz Vural hocaya hem hayırlı olsun demek hem de takıma başarılar dilemek üzere tam kadro olarak kulübü ziyarete geldiklerini ifade eden Vali Şahin: “Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir. Yönetimi ile bütün Malatya sevdalılarıyla beraber Yeni Malatyaspor'un yanındayız. Bu takımı asla yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar destekleyeceğiz ve ligde kalmayı da başaracağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.

Yılmaz Vural hocamla beraber sahada da çok koşan, mücadele eden, başarılara doğru yelken açan bir Malatyaspor görüyorum. Bizler de Malatya'nın dinamikleri olarak saha dışından gerekli her türlü desteği vereceğiz. Malatyaspor sevdalıları rahat olsunlar” şeklinde konuştu.

Ziyaret; Vali Şahin ve beraberindekilerin, takım futbolcuları ve teknik heyet ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.