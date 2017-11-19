A. Alanyaspor: 1 - E. Y. Malatyaspor: 0

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.