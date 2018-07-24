Yeni Malatyaspor:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:06

Adil Gevrek’ten transfer müjdesi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç gün içerisinde kampımıza katılacak yeni oyuncular olacak. Şu an anlaşma aşamasına geldiğimiz bu oyuncuların takıma büyük katkılar sunacaklarına inanıyorum” dedi.

Adil Gevrek'ten transfer müjdesi
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E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, anlaşma aşamasında oldukları futbolcuların bulunduğunu ve bu isimlerin kampa katılacağını söyledi.

Yeni sezona en iyi şekilde başlamak için kadrolarına önemli takviyeler yapmaları gerektiğini belirten Gevrek, “Transferde özellikle yeni sezona için kadromuzda düşünmediğimiz isimlerle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya çalıştık. Nacer Barazite kampımızdan ayrıldı ama henüz kesin bir durum yok. Eğer görüştüğü takımla anlaşırsa yollarımızı ayıracağız. Bunun dışında Cissokho Antalyaspor ile anlaştı, Pereira ise düşünme aşamasında. Kendisiyle görüştük teklifimizi yaptık. Kabul ederse kapımız açık, yok etmezse yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Kulübede oturma gibi bir durumunun olmaması lazım”

Gevrek, transferde birkaç gün içerisinde takıma katılacak isimlerin olacağını da belirterek, “Birkaç gün içerisinde kampımıza katılacak yeni oyuncular olacak. Şu an anlaşma aşamasına geldiğimiz bu oyuncuların takıma büyük katkılar sunacaklarına inanıyorum. Basında isimleri geçen futbolcularla görüşme halindeyiz. Tabii transferde direkt katkı sağlayacak isimleri almamız gerekiyor. Gelen oyuncunun kulübede oturma gibi bir durumunun olmaması lazım. Transfer komitemiz de bu doğrultuda görüşmeler yürütüyor. İnşallah en kısa sürede bu görüşme halinde olduğumuz oyuncularla anlaşırız” diye konuştu.



İHA
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