Ahmet Çakır, ''Yeni Malatyaspor Divan kurulu Başkanlığını bırakmayı düşünüyorum''

Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin kulübe yansımalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor Malatya’nın takımıdır. Dolayısıyla biz orada olalım olmayalım kulübe destek verilecektir. Ben kulübün divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin kulübe yansımalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor Malatya’nın takımıdır. Dolayısıyla biz orada olalım olmayalım kulübe destek verilecektir. Ben kulübün divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. Çünkü doğru olan bu” dedi.

24 Haziran’da yapılacak genel ve milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Çakır, divan kurulu başkanlığını yürüttüğü Evkur Yeni Malatyaspor’un akıbetiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu.

“Yeni Malatyasporumuz yaşatılmalı”

Çakır, kulübün sahipsiz kalmayacağını, yerine gelecek ismin de desteğini sürdüreceğine inandığını kaydederek, “Biz bir yola çıktık. İnşallah hakkımızda hayırlıysa olsun. Tabi Yeni Malatyaspor Kulübü peyder pey bu nokralara geldi. Bunda Büyükşehir Belediyesinin çok emekleri var. Elbette ki kulüp başkanımız Adil Gevrek’in yaptıkları, gayreti taktire şayandır. Öyle veya böyle Malatyalıların en önemli sosyal aktivite aracı olan Yeni Malatyasporumuz yaşatılmalı. Yaşatılması noktasında sadece Büyükşehir’in değil, herkesin destekleri olmalı. Burada ilçe belediyeleri ve STK’lar da bu işi daha fazla sahiplenmeli. Özellikle ilçe belediyelerinin daha çok destek vermesi gerekiyor” dedi.

“Doğru olan, olması gereken budur”

Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanlığı görevini bırakmayı düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Kulübün divan başkanlığını bırakmam gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru olan, olması gereken budur. Çünkü farklı pozisyonlar olabileceği için oranın divan başkanı o günkü şartlarda doğru isim kimse ona göre belirlenmeli. Dolayısıyla ben divan kurulu başkanlığını bırakmayı düşünüyorum.”

“Takım yenilecek diye ödümüz kopuyordu”

Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarına artık daha rahat gideceğini de belirten Çakır, “Daha önce maçlara giderken elimizde yüreğimizde oluyordu. Takım yenilecek diye ödümüz kopuyordu. Bundan sonra daha sık ve daha rahat gideceğimiz düşünüyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsak, seneye daha güzel şeylerin yapılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İHA