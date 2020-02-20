Başkan Güder’den Yeni Malatyaspor’a Destek Ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u konuk edecek olan BtcTurk Yeni Malatyaspor’a moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Bizler ortak değerimize sahip çıktıkça, gerçek bir Malatyalı olabiliriz. Ben yok, biz yok, hepimiz varız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’inde kötü gidişata ‘Dur’ demek isteyen temsilcimiz BtcTurk Yeni Malatyaspor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u konuk edecek. Hafta sonu oynanacak olan bu kritik maç öncesi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sarı kırmızılı takıma destek ve moral vermek için teknik heyet ve futbolcuları idman sahasında ziyaret etti. Gerçekleştirilen moral ziyaretinde Başkan Güder’i, BtcTurk Yeni Malatyaspor 2.Başkanı Selim Pilten ve Kulüp Sportif Direktör Ali Ravcı karşıladı. Teknik heyet ve futbolcular ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, takımdaki son durum hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN GÜDER: “BTCTURK YENİ MALATYASPOR, MALATYANIN ORTAK DEĞERİDİR”

Ligdeki kötü gidişata dur demek adına oynanacak olan Antalyaspor maçının önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Temsilcimiz Yeni Malatyaspor’umuz gerçekten iki sezondur ligde çok güzel performans ortaya koydu. Özellikle geçtiğimiz sezonda ligi 5’inci sırada bitirmesi Malatyalıların sevinciydi, arzusuydu, isteğiydi. Umudumuz, ümidimiz ise temsilcimizin bu sene de ligi güzel yerlerde tamamlamasıdır. Tabi ki futbolda zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Bizler iniş çıkış demeden sürekli Malatyaspor’umuzun yanında olmalıyız. Malatyaspor’umuzu desteklemeliyiz. Malatyaspor’umuz Malatya’mızın ortak değeridir. Ortak değerimize sahip çıktıkça bir Malatyalı olabiliriz. Gerçek dostlarda iyi günde kötü günde yanında olmaları gerekir. Her daim Malatyaspor’umuzun yanında olacağız. Elbette sıkıntılı günler yaşadık. Özellikle geçen hafta Galatasaray maçında tüm spor camiasının üzüntü ile karşıladığı bazı haksızlıklara maruz kaldık. Ama futbolda bunlar olabilir. Biz bu haksızlıkları giderme adına diğer tarafta da futbolcularımızın takımımızın yanında olduğumuzu hissettirme adına bugün antrenman sahasındayız. Pazar günü Antalyaspor’u burada konuk edeceğiz ve Malatyaspor’un galibiyetiyle inşallah sonuçlandıracağız” dedi.

“KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYORUZ, HERKESİ MAÇA DAVET EDİYORUZ”

Pazar günü oynanacak olan bu zorlu maça herkesi davet eden Başkan Güder, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan tüm Malatyalılara şunu ifade etmek istiyorum. Ben yok, biz yok, hepimiz varız. Onun için Pazar günü hepimiz stattaki yerimizi alacağız. Bizim ortak değerimiz olan Malatyaspor’umuza sahip çıkacağız. Onları moral ve motivasyon olarak destekleyeceğiz maçın sonuna kadar. İnşallah iyi bir galibiyetle bu kötü gidişata son vermek istiyoruz. Önümüzdeki maçların ve sonraki sürecin de daha iyi geçmesi için futbolcularımızın ve takımımızın yanında olacağız. Tüm Malatyalıları da bu zorlu maça davet ediyorum. Bu yönü ile buradayız. İnşallah arzuladığımız sonucu yakalarız.”

PİLTEN: “BU ANLAMLI ZİYARET BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ”

BtcTurk Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten’de, “Şu kritik ve bizim için önemli olan Antalyaspor maçı öncesinde kıymetli desteklerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Heyeti ile birlikte bizleri ziyaret etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz. Antalyaspor maçı öncesinde de bu ziyaret bize moral oldu.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)