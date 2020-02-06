Yeni Malatyaspor:
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06 Şubat 2020 Perşembe 16:59

Başkan Gürkan BTC Türk Yeni Malatyaspor’u ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, BTC Türk Yeni Malatyaspor’un tesislerini ziyaret etti.

Başkan Gürkan BTC Türk Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti
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Başkan Gürkan, Orduzu Pınarbaşı Mevkiinde bulunan Nurettin Soykan Tesislerinde Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yöneticiler ve yeni teknik direktör Kemal Özdeşle bir süre sohbet etti.

Gürkan: Yürekten başarılar

Ankaragücü maçı öncesi takıma başarılar dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kemal Özdeş Hocama öncelikle hayırlı olsun. Malatya’da güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Takım olarak bireysel anlamda yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalardaki performans düşüşü bizleri üzdü. Kemal Hocamızla bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. Ben, BTC Türk Yeni Malatyaspor’a güveniyorum. İyi motive olursak sahada güzel işler başaracağız. Ankaragücü maçı da bu serinin başlama maçı olacak. Süper Ligin en tepesinde bir Anadolu takımı var. Güç kendi irademizdedir. İyi motive olursak başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Malatyasporumuza tekrar yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Koca: Bu zor günlerde Malatyasporla mutlu olmak istiyoruz

Kemal Özdeş Hocayla, BTC Türk Yeni Malatyaspor’un istenilen oyunu ortaya koyacağına inandığını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Ankaragücü maçı öncesi takımımızın tesislerini ziyaret ederek, moral vermek istedik. Takımımız zaman zaman kötü sonuçlar alsa da ligi iyi bir yerde bitireceğinden şüphem yok. Kemal Özdeş Hocam ve ekibiyle takımımız hızlı bir ivme yakalayacaktır. Malatya zor günler geçiriyor. Bu zor günlerde Malatyasporla mutlu olmak istiyoruz” dedi.

Gevrek: Bir olursak güçlü oluruz

Ankaragücü’nü yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten BTC Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “İkinci yarı ilk defa sahamızda oynayacağız. Futbolun doğasında zaman zaman bu kötü tablolar ortaya çıkabiliyor. Biz iyi bir takımız. Kemal Özdeş hocamızla iyi bir hava yakaladık. Ciddi bir birlik beraberlik var. Bütün camia bir olursak güçlü oluruz. Bu ziyareti de bu anlamda çok önemsiyoruz. Ziyaretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özdeş: Malatyalıları mutlu etmenin, onları temsil etmenin değerini anlatıyorum.

Türkiye ve Malatya’nın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken BTC Türk Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve heyetine gerçekleştirdikleri ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Hem şehrimizin hem ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu bu dönemde bizim için anlamlı bir ziyarette bulundular. BTC Türk Yeni Malatyaspor Malatya için bir futbol takımından öte bir şey, ortak bir sevda, sosyal sorumluluklarımızda var. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Malatyalıları mutlu etmenin, onları temsil etmenin değerini anlatıyorum. Kendi geleceklerinin bu formaya hizmetten geçtiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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