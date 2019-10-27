BTCTurk Yeni Malatyaspor : 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonu)

14. dakikada Afriyie Acquah'ın ara pasında topla buluşan Mitchell Donald, şık bir plaseyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.

32. dakikada Kayserispor kalesinin önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Adis Jahovic istediği vuruşu yapamayınca top direkten dönüp kale çizgisine paralel olarak seyretti; hemen akabinde pozisyonu takip edip şansını deneyen Mustafa Akbaş da direğe takıldı.

77. dakikada Adis Jahovic'in ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şut Ben Rienstra'nin koluna temas edince, yapılan VAR kontrollerinin ardından hakem Zorbay Küçük penaltıya hükmetti. Kazanılan vuruşta topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.

86. dakikada Afriyie Acquah'ın sağ kanattan ortaladığı topa Thievy Bifouma gelişine sert vurdu ve farkı 3'e çıkardı.

90. dakikada Ben Rienstra'nın verdiği geri pası kontrol edemeyen Silviu Lung kendi filelerini havalandırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca BTCTurk Yeni Malatyaspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi BTCTurk Yeni Malatyaspor 3. sıraya yerleşirken, konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor 4 puanla tablonun son sırasında kaldı.