Yeni Malatyaspor:
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27 Ekim 2019 Pazar 17:24

BTCTurk Yeni Malatyaspor : 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta mücadelesinde İM Kayserispor'u ağırlayan BTC Türk Yeni Malatyaspor, 4-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

BTCTurk Yeni Malatyaspor : 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç Sonu)
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14. dakikada Afriyie Acquah'ın ara pasında topla buluşan Mitchell Donald, şık bir plaseyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi.
32. dakikada Kayserispor kalesinin önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Adis Jahovic istediği vuruşu yapamayınca top direkten dönüp kale çizgisine paralel olarak seyretti; hemen akabinde pozisyonu takip edip şansını deneyen Mustafa Akbaş da direğe takıldı.
77. dakikada Adis Jahovic'in ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şut Ben Rienstra'nin koluna temas edince, yapılan VAR kontrollerinin ardından hakem Zorbay Küçük penaltıya hükmetti. Kazanılan vuruşta topun başına geçen Adis Jahovic hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.
86. dakikada Afriyie Acquah'ın sağ kanattan ortaladığı topa Thievy Bifouma gelişine sert vurdu ve farkı 3'e çıkardı.
90. dakikada Ben Rienstra'nın verdiği geri pası kontrol edemeyen Silviu Lung kendi filelerini havalandırdı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca BTCTurk Yeni Malatyaspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.
Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi BTCTurk Yeni Malatyaspor 3. sıraya yerleşirken, konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor 4 puanla tablonun son sırasında kaldı.
 
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Deniz Caner Özaral
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 74 Gökhan Töre), Donald (Dk. 83 Murat Yıldırım), Fofana (Dk. 64 Bifouma), Jahovic
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz (Dk. 85 Ntep), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 58 Ziya Alkurt), Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut
Goller: Dk. 14 Donald, Dk. 77 Jahovic (penaltıdan), Dk. 86 Bifouma, Dk. 89 Rienstra (Kendi kalesine) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Fofana (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 68 Pedro Henrique, Dk. 77 Rienstra (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Haber: BienSports
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