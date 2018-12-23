Bursaspor : 1 -  E. Yeni Malatyaspor : 0 (ilk Yarı Sonu)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftada 28 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı. Ligde 20 puanı bulunan Bursaspor ise 10. durumda.

Ligdeki son iki maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan Yeni Malatyaspor, Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönüp, başarılı performansını devam ettirme hedefinde.

Maçın ilk yarısından dakikalar:

45’ Hakem Bülent Yıldırım ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Bursaspor’ un 1-0’ lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45’ Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45’ GOOOLL!!! Bursaspor, Umut Nayir’ in golü ile maçta öne geçiyor. Umut Meraş’ ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Issam Chebake’ den seken topa hareketlenen Umut Nayir’ in, altıpas önünde yaptığı şık röveşata vuruşta meşin yuvarlak Fabien Farnolle’ ün sağından köşede ağlarla buluşuyor.

44’ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Iasmin Latovlevici’ nin ceza alanına gönderdiği ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

39’ Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Danijel Aleksic hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor. Ancak top doğrudan auta gidiyor.

39’ Tunay Torun’ un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Issam Chebake kafayla topu uzaklaştırıyor.

37’ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tunay Torun’ un ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Bülent Yıldırım faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

33’ Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde ev sahibi Bursaspor’ un üstünlüğü göze çarpıyor.

29’ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Guilherme’ nin ceza alanına gönderdiği ortasında Aytaç Kara topu uzaklaştırıyor.

27’ Aytaç Kara’ nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

24’ Dönen topu önünde bulan Stephane Badji’ nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

24’ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Iasmin Latovlevici’ nin ceza alanına gönderdiği ortasında Issam Chebake kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

22’ Karşılaşmada bu dakikalarda her iki takımda risk almadan düşük tempoda oynamaya devam ediyor.

19’ Danijel Aleksic’ in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa Guilherme hareketleniyor. Ancak Muhammed Şengezer kalesini zamanında terk ederek pozisyonu büyümeden önlemeyi başarıyor.

16’ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Tunay Torun’ un ceza alanına gönderdiği ortasında Murat Akça kafayla topu uzaklaştırıyor.

15’ Aytaç Kara’ nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Arturo Mina topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12’ Tunay Torun’ un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Umut Nayir’ in altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere çarpan topa Fabien Farnolle iki hamlede hakim olmayı başarıyor.

8’ Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

4’ Aytaç Kara’ nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Tunay Torun için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

3’ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Tunay Torun’ un ceza alanına gönderdiği ortasında Issam Chebake kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1’ Hakem Bülent Yıldırım maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Bursaspor başlıyor.

-Her iki takımda sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.

-Konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde ise cezalı olan Sadık Çiftpınar ile sakat olan Issiar Dia zorlu Bursaspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

-Ev sahibi Bursaspor’ da sakat olan Diafra Sakho, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp bu karşılaşmada kadroda yer almıyor.

-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’ deki son yedi maçının ise sadece birini kaybetti ve bu maçların dördünde gol yemedi.

-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’ de deplasmanda oynadığı son yedi maçta iki galibiyet alabildi .

-Ev sahibi Bursaspor Süper Lig’ de oynadığı son dokuz maçta sadece iki kez yenildi.

-İki takım bu karşılaşmaya kadar aralarında yaptıkları 2 müsabakanın 1’ ini Bursaspor kazanırken, diğer müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

-Konuk Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 galibiyet 4 beraberlik sonucu elde ettiği 28 puanla Süper Lig’ de 3. sırada yer alıyor.

-Ev sahibi Bursaspor 16 hafta sonunda 4 galibiyet 8 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla Süper Lig’ de 11. sırada yer alıyor.

-Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ nda saat 16:00’ da başlayacak olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

-Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu 17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

11'ler :

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Muhammet Şengezer, Vergini, Saivet, Badji, Latovlevici, Umut Nayir, Chedjou, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Donald, Aleksic, Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş, Mina

MGH - Özel Haber