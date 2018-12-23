Bursaspor : 1 - E. Yeni Malatyaspor : 1 (Maç Sonu)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bursaspor karşılaşmanın ilk yarısını 45+1'de Umut Nayir'in attığı rövaşata golüyle 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor da ikinci yarıya golle başladı ve 46. dakikada Guilerhme ile skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

Bursapor 66. dakikada Latovlevici ile skoru 2-1'e getirdi ancak VAR incelemesi sonrası golden önce faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi golü iptal etti.

Maçın uzatma dakikalarında Bursaspor Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesi sonrası penaltı kazanırken topun başına gelen Atyaç Kara'nın vuruşu direkten geri döndü ve mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Karşılaşmanın son anlarında Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilerhme ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 29 puana yükseldi ve ligin ilk yarısını 2. sıra tamamladı. Bursaspor ise 21 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.

Maçta 2. Yarı:

90’ Hakem Bülent Yıldırım’ın düdüğüyle karşılaşma sona eriyor.

90’ Bursaspor penaltı kaçırıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Aytaç Kara’ nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geliyor.

90’ Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Aytaç Kara geçiyor.

90’ Bursaspor penaltı kazanıyor. Arturo Mina’ nın Umut Nayir’ a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösteriyor.

90’ Fabien Farnolle, zaman geçirdiği gerekçesiyle hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90’ Evkur Yeni Malatyaspor’ da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Adem Büyük oyundan çıkarken, Rahman Buğra Çağıran yerine giren isim oluyor.

90’ Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

90’ Bursaspor’ da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Henri Saivet oyundan çıkarken, Çağatay Yılmaz yerine giren isim oluyor.

90’ Barış Yardımcı’ nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Fabien Farnolle topu elinden kaçırıyor. Bu topu önünde bulan Aytaç Kara istediği vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıkıyor.

88’ Evkur Yeni Malatyaspor 10 kişi kalıyor. Guilherme, itirazları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart Guilherme’ nin maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

87’ Barış Yardımcı’ nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Arturo Mina kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

83’ Umut Meraş’ ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

81’ Evkur Yeni Malatyaspor’ da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Danijel Aleksic oyundan çıkarken, Ahmed Ildiz yerine giren isim oluyor.

80’ Umut Meraş’ ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Aytaç Kara’ nın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

79’ Allano Lima’ nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

76’ Bursaspor’ da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tunay Torun oyundan çıkarken, Allano Lima yerine giren isim oluyor.

74’ Evkur Yeni Malatyaspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

70’ Saha kenarında ısınan iki takım oyuncuları arasında yaşanan kısa süreli gerginlik sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

66’ Umut Meraş’ ın pası sonrasında sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici’ nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top uzak köşede ağlarla buluşuyor. Hakem Bülent Yıldırım önce golü veriyor, ardından VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal ediyor.

63’ Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini konuk Evkur Yeni Malatyaspor gerçekleştiriyor. Eren Tozlu oyundan çıkarken, Khalid Boutaib yerine giren isim oluyor.

61’ Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

58’ Aytaç Kara, itirazları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

55’ Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Guilherme, Aytaç Kara’ ya yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

53’ Aytaç Kara’ nın pasıyla topla buluşan Barış Yardımcı’ nın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan farklı şekilde auta çıkıyor.

50’ Eren Tozlu’ nun pasıyla topla buluşan Guilherme’ nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

49’ Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Iasmin Latovlevici’ nin ceza alanına gönderdiği ortasında Evkur Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

46’ Adem Büyük golde asisti yapan oyuncu oluyor.

46’ GOOOLL!!! Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme’ nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hızlı gelişen atakta Mitchell Donald, Eren Tozlu, Adem Büyük ve Guilherme arasındaki dörtlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Guilherme’ nin altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Muhammed Şengezer’ in yanından ağlarla buluşuyor.

46’ Hakem Bülent Yıldırım ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor başlıyor.

MGH - Özel Haber