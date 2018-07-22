Yeni Malatyaspor:
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22 Temmuz 2018 Pazar 13:01

Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor

Antalyaspor’un Aly Cissokho’dan sonra Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağlanamayan Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Cissokho'dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor'a gidiyor
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İki sezon önce Yeni Malatyaspor’a transfer olan Fransız sağ kanat Michael Pereira, Malatya temsilcisiyle birlikte Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşamıştı. Süper Lig’de de ilk senesinde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Pereira’nın sözleşmesi sona erdi.

Pereira bir araya gelen yönetim, tecrübeli futbolcunun ücretinde iyileştirmeye gittiği ancak sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlayamadı.

Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Michael Pereira’nın Antalyaspor’un gündeminde olduğu öğrenildi. Pereira ile ciddi bir şekilde ilgilenen Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmelerin ardından transfere son şeklini verecek.

31 yaşındaki Pereira, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 25 karşılaşmada bin 637 dakika görev aldı. Fransız oyuncu 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.



İHA
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