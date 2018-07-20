Yeni Malatyaspor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 15:33

Derebeyleri’nde yönetim görev dağılımını yaptı

Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nde yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.

Derebeyleri'nde yönetim görev dağılımını yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Derebeyleri Taraftarlar Derneği geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirmişti. Eski başkan Murat Soysal’ın görev almadığı genel kurulda başkanlığa Şabi Burak Doğan seçilmişti.

Şabi Burak Doğan başkanlığındaki Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nde görev dağılımı gerçekleştirildi. Görev dağılımı şöyle oluştu:

Şabi Burak Doğan-Başkan, Ahmet Türkoğlu-İkinci Başkan, Murat Avcu-Genel Sekreter, Mehmet Bay-Sekreter Yardımcısı, Muhammet Öz-Sayman, Erhan Gönüllüoğlu, Gökhan Kolukısa ve Burhan Özden-Denetim Kurulu, Burhan Dinç ve Harun Günay-Üye.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku