Yeni Malatyaspor:
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29 Nisan 2018 Pazar 14:25

E. Yeni Malatyaspor: 0 - T.M. Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

E. Yeni Malatyaspor: 0 - T.M. Akhisarspor: 0 (İlk yarı)
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Cehabake’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Boutaib’ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira’nın şutu az farkla auta gitti.

27. dakikada kullanılan köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Pereira’nın yarım vole denemesinde top direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Cissokho’nun sol kanattan ortasında topla buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı.

Stat: Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx, Murat xx, Boutaib xx, Azubuike xx Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx, Aytaç xx, Mina xx

Yedekler: Ertaç, Doria, Barazite, Eren, Berk, Rahman, Dening, Gilberto, Dıallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx, Muğdat xx, Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan xx, Kadir Keleş xx

Yedekler: Lukac, Bora, Soner, Onur, Orhan, Hasan Ali, Larsson

Teknik Direktör: Okan Buruk



İHA
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