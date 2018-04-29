Yeni Malatyaspor:
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29 Nisan 2018 Pazar 15:25

E. Yeni Malatyaspor: 0 -T.M. Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

E. Yeni Malatyaspor: 0 -T.M. Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti.

77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu auta çıktı.

84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.

Stat: Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx

Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, Dening, Diallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 ?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Larsson dk. 78 ?), Kadir Keleş xx

Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



İHA
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