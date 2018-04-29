E. Yeni Malatyaspor: 0 -T.M. Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti.
77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu auta çıktı.
84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.
Stat: Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx
Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, Dening, Diallo, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 ?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Larsson dk. 78 ?), Kadir Keleş xx
Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İHA