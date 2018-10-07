E. Yeni Malatyaspor: 4 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1
22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho’nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük’ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guılherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx, Issam Chebake xx, Mina xx, Muniru xx, Rahman xx
Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra, Ahmet İldiz, Murat Akça, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjanı xx, Mattıas xx, Robınho xx, Muhammet xx, Dos Santos xx, Rybalka xx, Hakan xx, Oliveira xx, Emre xx, Ziya Erdal xx
Yedekler: Tolgahan, Kone, Uğur, Erdoğan, Paul Papp, İlker, Torje, Alvarez
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Mina (dk. 11) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve dk. 24) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos (DG Sivasspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Donald’ın şutu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-3
74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Muhammet Demir’in şutunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hakan’ın gelişine şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-4
78. dakikada Chebake’nin ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. Altıpas içinde bulunan Adem kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4
80. dakikada son çizgiye inen Guilherme’nin ortasında arka direkte Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-4
84. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic’in yerden şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx
E. Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guilherme xxx Boutaib xx Adem xxx Sadık xxx Donald xxx (Ahmet Ildız dk. 93 ?) Aleksic xxx Issam Chebake xx Mina xxx Muniru x (Pereira dk. 46 xxx) Rahman x (Eren dk. 64 xxx)
Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Murat Akça, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjani xx, Mattias xx, Muhammet xx (Kone dk. 76 x), Dos Santos xxx, Riybalka xxx (Papp dk. 56 x), Hakan xxx, Oliveira xx, Emre xxx (Torje dk. 72 x), Ziya Erdal xx, Robinho xxx
Yedekler: Tolgahan, Uğur, Erdoğan, İlker, Alvarez
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Mina (dk. 11), Donald (dk. 67), Adem (dk. 78), Eren (dk. 80) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve 24), Hakan (dk. 75) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dos Santos (dk. 52) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos, Robinho (DG Sivasspor), Adem, Sadık, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)
İHA