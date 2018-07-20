Yeni Malatyaspor:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:37

Erol Bulut, forvet hattına takviye bekliyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" dedi.

Erol Bulut, forvet hattına takviye bekliyor
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Düzce Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarında futbolcularıyla birebir ilgilenen genç teknik adam, geçen sezon defansif anlamda yaptıkları iyi işleri, bu sezon hücumda da uygulamak için takımını yoğun tempoda çalıştırıyor. Erol Bulut, takımdaki son durum ve transferle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Geçen sene defans anlamında çok iyi işler yaptık”

Takımın sezona en iyi şekilde hazırlayan Bulut, "Geçen sene Yeni Malatyaspor ile böyle oynarken ’çok defans oynanıyor, Türkiye’de böyle mi top oynanır, hücum futbol yok’ deniliyordu. Geçen sene defans anlamında çok iyi işler yaptık. Bu sene o defans kompakt oyununu, kurgusunu, agresifliğimizi korumak istiyoruz. Tabi onun üzerine hücum anlamında biraz daha etkili olmaya çalışıyoruz. Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Ofansif anlamda kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz”

Yeni transferlerle birlikte gerek hücum gerekse de defansif anlamda farklı bir takım oluşturmak isteyen başarılı teknik adam, Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmasında teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra oyun sistemi üzerinde yoğunlukta duruyor. Hazırlık maçlarıyla birlikte kafasındaki oyun sistemini oyuncularına iyice anlatmak isteyen Bulut, "Büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. İyi oynadık. Hiç bir takıma ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırmada eksikliklerimiz vardı. Ofansif anlamda kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



İHA
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