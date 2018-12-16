Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonu)

Ev sahibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu maçta forma giymedi. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı siyahlılar, 16. dakikada Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0. 34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı siyahlılar, 50. dakikada Guilherme ile 3. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içine yaptılan ortaya yetişen Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. 56. dakikada bu kez direğe takılan isim Buğra oldu. Adem Büyük'ün ortasında topa çok iyi yükselen Buğra'nın vuruşunda top üst direkten döndü. Karşılaşmanın 72. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Sadık Çiftpınar ile Diego Angelo'yu kırmızı kartla oyundan attı. Angelo'nun faulü sonrası oyunun durmasıyla maçın hakemi 'VAR' uygulamasına gitti. VAR sonrası Celutska ve Eren sarı kartla cezalandırıldı. Sadık ile Diego ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı. Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 28'e çıkarttı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Antalyaspor ise 5. sıraya geriledi.

Maçtan Dakikalar:

90’ Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Antalyaspor: 0

90’ Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

90’ Antalyaspor, Hakan Özmert ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

90’ Maicon Marques, Rahman Buğra Çağıran tarafından faulle durduruluyor. Antalyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

90’ Ahmed Ildiz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Ildiz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

90’ Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Fabien Farnolle kullanacak.

90’ Antalyaspor takımında Hakan Özmert, sarı kart görüyor.

90’ Antalyaspor takımında Jean-Armel Drole faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Murat Akça.

90’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında oyuncu değişikliği; Adem Büyük oyundan çıkarken Michael Pereira oyuna giren isim.

90’ Abdelaziz Barrada rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

90’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

89’ Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.

89’ Ceza sahası içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor takımında Guilherme Marques faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ruud Boffin.

89’ Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Arturo Mina kullanacak.

89’ Adem Büyük, orta yuvarlakta William Vainqueur tarafından faule maruz kalıyor.

88’ Sol kanatta topla buluşan Hakan Özmert, ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fabien Farnolle kurtarıyor.

88’ Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Antalyaspor adına Hakan Özmert kullanacak.

87’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Murat Yıldırım faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Serdar Özkan.

85’ Antalyaspor adına şanssız an Maicon Marques tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

85’ Antalyaspor, Hakan Özmert ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

84’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Murat Yıldırım faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Abdelaziz Barrada.

83’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmed Ildiz.

83’ Adem Büyük, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Salih Dursun tarafından faulle durduruluyor.

80’ Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakan Özmert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

80’ Antalyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakan Özmert geçiyor.

80’ Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Hakan Özmert , Murat Akça tarafından faulle durduruluyor.

79’ Antalyaspor takımından Serdar Özkan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78’ Evkur Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

76’ Evkur Yeni Malatyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Tozlu çıkıyor ve yerine Arturo Mina oyuna giriyor.

75’ Bu dakikada Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hakan Özmert

75’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

75’ Antalyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nazim Sangare.

74’ Guilherme Marques – Nazim Sangare mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

74’ Antalyaspor, Ruud Boffin ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

74’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Eren Tozlu faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Salih Dursun.

72’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Eren Tozlu, sarı kart görüyor.

72’ Antalyaspor takımında Ondrej Celustka, sarı kart görüyor.

72’ Antalyaspor için kötü haber! Hakem Mete Kalkavan kırmızı kartını gösteriyor ve Diego Angelo oyundan ihraç ediliyor.

72’ Evkur Yeni Malatyaspor için kötü haber! Hakem Mete Kalkavan kırmızı kartını gösteriyor ve Sadık Çiftpınar oyundan ihraç ediliyor.

66’ Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mevlüt Erdinç çıkıyor ve yerine Abdelaziz Barrada oyuna giriyor.

63’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

61’ Antalyaspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Dursun.

61’ Issam Chebake - Serdar Özkan mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

61’ Eren Tozlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

60’ Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Diego Angelo geçiyor.

60’ Ondrej Celustka, Adem Büyük tarafından faulle durduruluyor. Antalyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

60’ Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

59’ Issam Chebake, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Ondrej Celustka tarafından faule maruz kalıyor.

58’ Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakan Özmert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

58’ Hakan Özmert ile Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

57’ Antalyaspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakan Özmert geçiyor.

57’ Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Mevlüt Erdinç, Murat Yıldırım tarafından faule maruz kalıyor.

56’ Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Erkan Kaş kullanacak.

56’ Erkan Kaş, Maicon Marques tarafından faulle durdurulduğu için Evkur Yeni Malatyaspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

56’ Antalyaspor takımında Maicon Marques hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

56’ Evkur Yeni Malatyaspor adına şanssız an Rahman Buğra Çağıran tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

55’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sadık Çiftpınar.

55’ Sadık Çiftpınar, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Jean-Armel Drole tarafından faule maruz kalıyor.

54’ Hakan Özmert rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

53’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Marques.

52’ Diego Angelo – Guilherme Marques mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

51’ Adem Büyük ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

51’ Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme Marques ile köşe vuruşu kullanıyor.

50’ Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme Marques ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

49’ Antalyaspor takımından Hakan Özmert sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

49’ Antalyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Hakan Özmert geçiyor.

49’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Issam Chebake faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Serdar Özkan.

48’ Sağ çaprazdan Nazim Sangare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

48’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabien Farnolle.

48’ Sadık Çiftpınar, altıpas üzerinde Mevlüt Erdinç tarafından faule maruz kalıyor.

46’ Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Adem Büyük için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46’ Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Chico çıkıyor ve yerine William Vainqueur oyuna giriyor.

46’ Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Jean-Armel Drole oyuna giren isim.

46’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında oyuncu değişikliği; Khalid Boutaib oyundan çıkarken Rahman Buğra Çağıran oyuna giren isim.

46’ Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45’ Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

45’ Ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Fabien Farnolle kurtarıyor.

44’ Evkur Yeni Malatyaspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fabien Farnolle geçiyor.

44’ Maicon Marques ile Issam Chebake arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Maicon Marques. Ceza sahası sol çağrazından Evkur Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

43’ Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Antalyaspor adına Diego Angelo kullanacak.

43’ Murat Yıldırım ile Ondrej Celustka arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Murat Yıldırım. Yarı alanın ortalarından Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

43’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında Murat Yıldırım, sarı kart görüyor.

41’ Evkur Yeni Malatyaspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fabien Farnolle geçiyor.

41’ Issam Chebake, Doğukan Sinik tarafından faulle durduruluyor. Evkur Yeni Malatyaspor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

41’ Antalyaspor takımında Doğukan Sinik, sarı kart görüyor.

41’ Antalyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Özmert.

41’ Serdar Özkan, Guilherme Marques tarafından faulle durdurulduğu için Antalyaspor korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

39’ Antalyaspor, Chico ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

39’ Adem Büyük ile Chico arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Adem Büyük. Ceza sahası sol çağrazından Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

38’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabien Farnolle.

38’ Ahmed Ildiz, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Chico tarafından faulle durduruluyor.

37’ Antalyaspor takımından Nazim Sangare sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

36’ Antalyaspor, Chico ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

36’ Salih Dursun, Adem Büyük tarafından faulle durduruluyor. Antalyaspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

34’ Golün asistini yapan isim Guilherme Marques.

34’ GOOOLL!! Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

34’ Mevlüt Erdinç ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

33’ Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Ahmed Ildiz kullanacak.

33’ Doğukan Sinik - Adem Büyük mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Adem Büyük lehine faul kararı veriyor.

32’ Evkur Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fabien Farnolle geçiyor.

31’ Erkan Kaş, ceza sahası içinde sağ çaprazda Doğukan Sinik tarafından faule maruz kalıyor. Evkur Yeni Malatyaspor maça serbest vuruş ile başlayacak.

28’ Ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.

28’ Evkur Yeni Malatyaspor, Ahmed Ildiz ile köşe vuruşu kullanıyor.

28’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Eren Tozlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

24’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Issam Chebake.

24’ Hakan Özmert ile Adem Büyük arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hakan Özmert. Ceza sahası sol çağrazından Evkur Yeni Malatyaspor takımı oyuna başlayacak.

22’ Bu dakikada Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Mevlüt Erdinç

19’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Guilherme Marques sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Marques.

18’ Maicon Marques – Ahmed Ildiz mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

18’ Antalyaspor takımından Hakan Özmert sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

18’ Hakan Özmert ile Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

16’ Eren Tozlu, gol pasını veren isim.

16’ GOOOLL!! Khalid Boutaib takımını öne geçiren golü atıyor.

11’ Antalyaspor takımından Nazim Sangare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10’ Antalyaspor takımından Serdar Özkan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9’ Evkur Yeni Malatyaspor, Fabien Farnolle ile serbest vuruş kullanacak.

9’ Penaltı!. Hakem, Doğukan Sinik tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

6’ Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor adına Fabien Farnolle kullanacak.

6’ Ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Sadık Çiftpınar, Mevlüt Erdinç tarafından faule maruz kalıyor.

5’ Evkur Yeni Malatyaspor takımı Eren Tozlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Eren Tozlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

4’ Evkur Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3’ Evkur Yeni Malatyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Murat Akça.

3’ Murat Akça, korner bayrağına yakın bir noktada Ondrej Celustka tarafından faule maruz kalıyor.

3’ Antalyaspor, Diego Angelo ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

2’ Serdar Özkan, taç çizgisine yakın bir noktada Murat Yıldırım tarafından faule maruz kalıyor.

1’ İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.