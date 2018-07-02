Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Yoğun bir tempoyla 2018-2019 sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılılarda uzun bir sakatlık sürecini geriden bırakan Faslı Issam Chebake de kampa dahil olarak çalışmalara başladı.

Bolu Termal Tesisleri’ndeki kamp çalışmalarında ikinci günü geride bırakan E.Y. Malatyaspor, yoğun tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor. Sağ bek Issam Chebake’nin de dahil olduğu kampa izinli olan Khalid Boutaib, Godson Azubuikei, Michael Pereira, Sincere Seth, Arturo Mina ve Sadio Diallo’nun ise henüz katılmadıkları belirtildi. Yeni sezon için güç depolayan sarı-kırmızılıların, Bolu’da 2 hazırlık müsabakası oynayacağı ifade edildi. Bu arada alt yapıdan 3 futbolcunun da A Takım’la birlikte kamp çalışmalarına dahil edildiği açıklandı. Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda İsmail Baran Karakoç, Hüseyin Ekici ve Ali Muhammed Faruk’un da Bolu’da takımla birlikte çalışmalara katıldığı bildirildi.

Kamp kadrosu için seçilen 3 ismin de Malatyalı olmaması dikkat çekerken, kampa davet edilmeyen bazı alt yapı oyuncularının ise hayal kırıklığı yaşadıkları öğrenildi.

İHA