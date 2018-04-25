Yeni Malatyaspor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:56

Evkur Yeni Malatyaspor’da T.M. Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı T.M. Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da T.M. Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Evkur Yeni Malatyaspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı T.M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenman ile sürdürdü. Salonda çalışan Adem Büyük ve hafif sakatlığı bulunan Khalid Boutaib’in katılmadığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulunan Erol Bulut, ligin sonu yaklaştıkça rehavetin arttığını, buna herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bulut, son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle de birebir görüşme yaptı. Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan idman çift kale maçla devam etti.

Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku