Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon planlaması

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Geçen haftayı sahasında aldığı 0-0’lık Akhisarspor beraberliğiyle kapatan sarı-kırmızılılar puanını 39 yaparak, düşme korkusunu üzerinden tamamen attı.

Oynadığı 31 karşılaşmadan 39 puan çıkarmasını bilen Malatya ekibi, Süper Lig’deki ilk sezonunda belirlediği hedefi yakalarken, yönetimin önümüzdeki sezonun planlaması için de kolları erkenden sıvadığı bildirildi. Gelecek yıl için sözleşmesi devam eden Erol Bulut ile yola devam kararı alan Malatya yönetiminin, genç hocanın belirleyeceği yol haritasına göre hareket edeceği ifade edildi. Malatya temsilcisinin ilk etapta yola devam etmeyi düşündüğü futbolcularla masaya oturmayı, düşünülmeyen isimlerle de el sıkışarak yolları ayırmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Diğer yandan ligde kalan son 3 maçını da renktaşı takımlara karşı oynayacak Malatya temsilcisi, bu maçlardan ilki olan Göztepe müsabakasına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak. Bu maç öncesinde Doğu ekibinde eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi.

İHA