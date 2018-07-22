Yeni Malatyaspor:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:47

Evkur Yeni Malatyaspor’un Da Costa ısrarı

Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’in stoperi Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Da Costa ısrarı
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Stoper, santrafor ve kanat transferi yapmak isteyen E.Y. Malatyaspor, uzun süredir peşinde olduğu Medipol Başakşehir’in 1.91 metre boyundaki defans oyuncusu Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin birkaç gün içerisinde bu transferi noktalaması bekleniyor.

Manuel Da Costa’nın, Faslı Khalid Boutaib ve İssam Chabeke’nin Yeni Malatyaspor’da forma giymelerinden dolayı transfere sıcak baktığı, yapılacak son görüşmelerin ardından durumun netlik kazanacağı öğrenildi.

E.Y Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un da listesinde yer aldığı öğrenilen Da Costa, Fas Milli Takımı’nın Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda formasını giymişti.

İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Fiorentina Primavera, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United U23, AS Nancy-Lorraine, CD Nacional, PSV Eindhoven, Lokomotif Moskova, West Ham United, Sivasspor ve Olimpiakos Pire takımlarının formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’e transfer olan Faslı oyuncu, turuncu-lacivertli takımla 11 karşılaşmada 872 dakika görev aldı.



İHA
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