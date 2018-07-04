Evkur Yeni Malatyaspor’un Şırnak’taki seçmelerine 250 kişi katıldı

Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 6 ilde gerçekleştirdiği seçmelerinin ilk ayağını Şırnak’ta yaptı. Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde yapılan seçmelere 250 sporcunun katıldığı belirtildi. Seçmeler sonucunda tespit edilen futbolculara lisans çıkarılacağı bildirildi.

“Yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız”

Şırnak seçmeleriyle ilgili bilgiler veren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Geleceğin futbolcularını keşfetmek için altyapı seçmelerimiz devam ediyor. Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bıraktık. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene 6 farklı ilde seçme yaparak geniş bir alana yaydık bu işi. Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde yapılan seçmelerimize sıcağa rağmen 250 sporcu katıldı. Hocalarımız tarafından yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız. Bu arada Şırnak halkına da misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz. Seçmeler sonrasında Şırnaklı gençlerimize Yeni Malatyaspor forması hediye ettik” diye konuştu.

İHA