Yeni Malatyaspor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:15

Evkur Yeni Malatyaspor’un Şırnak’taki seçmelerine 250 kişi katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü geleceğin futbolcularını keşfetmek için altyapı seçmeleri yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Şırnak'taki seçmelerine 250 kişi katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı 6 ilde gerçekleştirdiği seçmelerinin ilk ayağını Şırnak’ta yaptı. Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde yapılan seçmelere 250 sporcunun katıldığı belirtildi. Seçmeler sonucunda tespit edilen futbolculara lisans çıkarılacağı bildirildi.

“Yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız”

Şırnak seçmeleriyle ilgili bilgiler veren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “Geleceğin futbolcularını keşfetmek için altyapı seçmelerimiz devam ediyor. Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bıraktık. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene 6 farklı ilde seçme yaparak geniş bir alana yaydık bu işi. Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde yapılan seçmelerimize sıcağa rağmen 250 sporcu katıldı. Hocalarımız tarafından yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız. Bu arada Şırnak halkına da misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz. Seçmeler sonrasında Şırnaklı gençlerimize Yeni Malatyaspor forması hediye ettik” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku