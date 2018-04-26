Yeni Malatyaspor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:38

Evkur Yeni Malatyaspor’un T.M. Akhisarspor planı hazır

Süper Lig’de 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Akhisarspor’u konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ege temsilcisiyle kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iç sahada oynama avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un T.M. Akhisarspor planı hazır
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında pazar günü saat 13.30’da sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erol Bulut yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Manisa temsilcisiyle oynayacağı maçın provasına tam kadro devam ediyor. Bugün öğleden sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular gruplara ayrılarak dar alanda pas ve kuvvet çalışması yaptı. 1 saat 30 dakika süren idmanda genç çalıştırıcı Erol Bulut’un isabetli pas konusunda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlenirken, “İyi pas istiyorum, risk asla istemiyorum” dediği duyuldu.

Khalid Boutaib’e doğum günü sürprizi

Öte yandan 31 yaşına giren sarı-kırmızılı futbolcu Khalid Boutaib’in doğum günü nedeniyle takım arkadaşları golcü oyuncuya antrenmanda bir sürpriz hazırladı. Khalid pastayı kesmek isterken sarı-kırmızılı oyuncuların un ve yumurtalı şakasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bu arada çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de yakından takip etti. Antrenmanı bir süre izleyen Gevrek, daha sonra Erol Bulut ile saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

Ravcı: “3 puanın öneminin farkındayız”

Antrenman sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malataspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 29 Nisan Pazar günü oynayacakları Akhisarspor maçını iç saha avantajını kullanarak kazanmak istediklerini söyledi. Ravcı, “Beşiktaş maçında 80 dakika boyunca güçlü savunma yaparak oynadık. En azından 1 puan alabileceğimiz maçta duran toptan gelen golle geriye düştük. Tabii bu maç geride kaldı. Şimdi sezonun en önemli maçlarından birine daha hazırlanıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımız iyi motive oldular. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmaya futbolcularımız iyi hazırlandılar. Taraftarın gücünün oyuna nasıl etki ettiğini Beşiktaş maçında gördük. Malatyalı taraftarlarımızın Pazar gün ki karşılaşmada galip gelmemizde bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Herkes alacağımız 3 puanın öneminin farkında. İyi oyunla kazasız belasız inşallah iç saha avantajıyla bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku