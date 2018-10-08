E.Y. Malatyaspor, Antalya’da kamp yapacak

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Sivasspor karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-4’lük beraberlikle ayrılan E.Y. Malatyaspor’da futbolculara milli maç arası nedeniyle 3 gün izin verildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın 11 Ekim Perşembe günü Antalya Belek’te toplanarak ligin 9. haftasındaki Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacağı belirtildi. Takımda sakatlıkları süren futbolcuların da perşembe günkü kampa katılacakları ifade edildi.

Bu arada takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada Sivasspor karşısında kolay maçı zora soktuklarını, ancak geriden gelip maçı kazanma arzularının kelimelerle tarif edilemeyecek derecede önemli olduğunu söyledi.

“Kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar önemli”

D.G. Sivasspor ile oynadıkları müsabakanın son yıllarda profesyonel liglerde örneğine rastlanmamış bir 90 dakika olduğunu belirten Ravcı, “Ben, futbol kariyerim de dahil olmak üzere hayatımda böyle bir maç izlediğimi hatırlamıyorum. Futbol oyununun içerisinde ne varsa hepsi bu maçta ortaya çıktı. Oyuna gelecek olursak, bence kolayı zorlaştırdık. Çünkü maçın hemen başında öne geçiyorsun ve psikolojik üstünlük senin elindeyken 5 dakika içerisinde 3 gol yiyorsun. İlk yarı bizim açımızdan hatırlamak istemediğimiz bir bölümdü. Ancak ikinci yarıdaki kazanma arzumuzun kelimelerle tarif edemeyeceğim kadar önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir an bile vazgeçmedi oyuncularımız. Bir an bile pes etmediler. Hepsini tek tek kutluyor, ellerine sağlık diyorum” diye konuştu.

İHA