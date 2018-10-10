E.Y. Malatyaspor geçen sezondan daha başarılı

E.Y Malatyaspor, geçen sezon 8 haftalık periyot sonunda 8 puan toplayabilmişti. Malatya temsilcisi, ligde aldığı 12 puanın 7’sini kendi sahasında kazandı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki tek yenilgiyi A.Konyasppor’dan aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, E.Y. Malatyaspor topladığı 12 puanla 8. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar aldığı 12 puanın 7’sini iç sahada kazandı.

E.Y. Malatyaspor, 8 haftalık bölümde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Ligde şuana kadar 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar, milli araya 4-4’lük Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle girdi.

Malatyaspor, geride kalan 8 hafta sonunda 3 kez galip gelirken, toplamda 12 puan kazandı. Malatya ekibi, 12 puanın 7’sini iç sahada kazandı. Sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 kez galip gelen sarı-kırmızılılar, 1 karşılaşmada berabere kalırken, 1 müsabakayı ise kaybetti.

E.Y. Malatyaspor, şu ana kadar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı ve Atiker Konyaspor’a ise 1-0 mağlup oldu.

E.Y. Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde topladığı 12 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı. Malatya temsilcisi geçen sezon 8 haftalık periyot sonunda 8 puan toplayabilmişti.

İHA