Yeni Malatyaspor:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:44

E.Y. Malatyaspor’da Antalya kampı sürüyor

Milli ara nedeniyle Antalya’da kamp yapan E.Y. Malatyaspor, ligde oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

E.Y. Malatyaspor'da Antalya kampı sürüyor
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Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren sağ bek Seth, kaleci Ertaç ve sol bek Erkan’ın katılmadığı belirtildi. Erkan ve Ertaç’ın cumartesi günü itibariyle çalışmalara dahil olacakları ifade edildi.

Kampla ilgili İHA’ya değerlendirme bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, güzel bir ortamda çalıştıklarını kaydederek, “Milli arayı fırsat bilip Antalya’da mini bir kamp yapmalım istedik. Bu kararın futbolcularımız tarafından da memnuniyetle karşılanması üzerine burada hazırlıklarımıza başladık. Tabi ligde son oynadığımız Sivas müsabakası ve ondan öncesi Başakşehir maçı ligin zorluk seviyesini net bir şekilde ortaya koydu. Son maçtaki geri dönüş arzumuz ve yenilgiye verdiğimiz tepki en öne çıkan noktalardı. İnşallah burada başlattığımız Ankaragücü maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürerek, aradan sonra lige galibiyetle başlarız” diye konuştu.



İHA
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