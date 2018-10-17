Yeni Malatyaspor:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:13

E.Y. Malatyaspor’da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sakatlıkları iyileşen kaleci Ertaç Özbir ve Erkan Kaş antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

E.Y. Malatyaspor'da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı
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Lige verilen Milli takım arası sebebiyle Antalya’da 1 haftadır devam eden kampla zorlu maça hazırlanan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları iyileşen Erkan Kaş ve Ertaç Özbir de takımla çalışmalara başladı. İkilinin Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib’in ise kampa yarın katılacakları belirtildi.

Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut, çalışma öncesi toplantı yaparak önlerindeki maçla ilgili uyarılarda bulundu.

Ankaragücü takımının kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ve sahada buna göre oynamaları gerektiğini paylaştığı belirtilen Bulut’un özellikle son haftalarda defanstaki hatalara da dikkat çekerek, bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.

E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya’da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara’ya gidecek.



İHA
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