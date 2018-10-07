E.Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor maçının ardından

“İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçla alakalı olarak, “Çok bol gollü ve güzel bir maç oldu. Maçta 7 dakikada üç gol yiyerek bugüne kadar yaşamadığımız biz durumu yaşadık ama maalesef futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, öne de geçtik. Öne geçtikten sonra takımımın önde basmasını istediğim halde takımımız 1-0’ı koruma amaçlı biraz geri çekildi ve 7 dakikada 3 gol yedik ve bu bizim morallerimizi bozdu ama ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş oldu. 3-1’den sonra 3-2’yi yakaladık ve maalesef daha sonra bir gol daha kalemizde gördük ama yine de beraberliği sağlama savaşını doğru oynadık. İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum” değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor cephesi

Çok güzel bir maç olduğunu aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, “Futbolun heyecanı, zevki, Malatyaspor’un biz 10 kişi kaldıktan sonraki coşkusu, mücadele gücümüz, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha buluşumuz olumlu gördüğüm faktörlerdi. 10 kişi kaldıktan sonra 2 farklı öne geçmek ve oyunda devamlılığı sağlamak önemliydi ama maalesef 2 tane art arda yediğimiz goller bizi etkiledi. Ne olursa olsun kazanmak istemiştik burada bu olmadı ama futbolun heyecanı ve keyfi, Sivassporun lige kattığı renk ve olumlu futbol adına kendi takımımı tebrik ediyorum. Bugün tek zevk almadığım şey kazanabilecekken buradan berabere dönmemiz” diye konuştu.

İHA