Yeni Malatyaspor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 17:20

E.Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

E.Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor maçının ardından
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

“İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçla alakalı olarak, “Çok bol gollü ve güzel bir maç oldu. Maçta 7 dakikada üç gol yiyerek bugüne kadar yaşamadığımız biz durumu yaşadık ama maalesef futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Maça iyi başladık, öne de geçtik. Öne geçtikten sonra takımımın önde basmasını istediğim halde takımımız 1-0’ı koruma amaçlı biraz geri çekildi ve 7 dakikada 3 gol yedik ve bu bizim morallerimizi bozdu ama ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş oldu. 3-1’den sonra 3-2’yi yakaladık ve maalesef daha sonra bir gol daha kalemizde gördük ama yine de beraberliği sağlama savaşını doğru oynadık. İkinci yarı oynanan iyi futboldan ve takımımdan memnunum” değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor cephesi

Çok güzel bir maç olduğunu aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, “Futbolun heyecanı, zevki, Malatyaspor’un biz 10 kişi kaldıktan sonraki coşkusu, mücadele gücümüz, 10 kişi kaldıktan sonra bir gol daha buluşumuz olumlu gördüğüm faktörlerdi. 10 kişi kaldıktan sonra 2 farklı öne geçmek ve oyunda devamlılığı sağlamak önemliydi ama maalesef 2 tane art arda yediğimiz goller bizi etkiledi. Ne olursa olsun kazanmak istemiştik burada bu olmadı ama futbolun heyecanı ve keyfi, Sivassporun lige kattığı renk ve olumlu futbol adına kendi takımımı tebrik ediyorum. Bugün tek zevk almadığım şey kazanabilecekken buradan berabere dönmemiz” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku