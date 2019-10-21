İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

58. dakikada Shengelia ile duvar pasında topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Farnolle topu çeldi.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor 13 puana yükselirken İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında İH Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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