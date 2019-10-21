İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında İH Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor 13 puana yükselirken İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Guilherme'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 0-1.
8. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
33. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle çeldi.
38. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında, topa iyi yükselen Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Skubic'in uzaklaştırmak istediği top Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
58. dakikada Shengelia ile duvar pasında topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Farnolle topu çeldi.
66. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı yumrukladı.
Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic
Goller: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Akbaş, Dk. 64 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Haber: Biensports
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)