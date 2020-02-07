Yeni Malatyaspor:
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07 Şubat 2020 Cuma 22:15

Teknik Direktör Kemal Özdeş'ten Maç Sonu Açıklamalar

MKE Ankaragücü’ne sahalarında 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Kemal Özdeş, mücadele sonrası açıklamada bulundu.

Teknik Direktör Kemal Özdeş'ten Maç Sonu Açıklamalar
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Özdeş, ülkenin 15 gündür olağan dışı felaketler yaşadığını ifade ederek, “Hem bölgemiz de, şehrimiz de bundan etkilendi, Suriye’de askerlerimiz şehit oldu, Van’da bir çığ felaketi, sonra bir uçak felaketi. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle felaketler olmasın diliyorum” diye konuştu.

Özdeş, maçla ilgili, “Maçın ilk 45 dakikasında bir türlü oyun ritmini oturtamamak yaşadığımız en büyük problemlerden biriydi çünkü Ankaragücü takımının hem bulunduğu yer hem de oyunu 1 puan alma üzerine kurguladıklarını düşünürsek, atacağımız bir golle onların direncini kırabilirdik. Ancak bir türlü o rakip yarı alanda etkili oyunu oynayamadık. Buna rağmen bireysel zorlama ve beceriyle iki pozisyona girdik. Belki dikkatli olsak ilk yarı bir tane daha pozisyon üretebilirdik. Maçın devre arasında oyunu hem defansif hem ofansif tanımladıktan sonra oyunun ikinci yarısının ilk bölümünde kırmızı kart görmek bütün planları altüst ediyor. Orada refleks mi, arkasına giden oyuncunun gol atacağını mı düşünerek böyle bir hareketi yaptı Mustafa bilmiyorum ama takım adına çok büyük bir hata oldu. Onun gol olmasını yeğlerdim ve bu maçın 11-11 tamamlanmasını isterdim” değerlendirmesinde bulundu.

10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun oraya çıkığını anlatan Özdeş, şunları söyledi: “Belki gol yediğimiz ana kadar maçın ikinci yarısında 10 kişi, 11 kişi oynamadığımız kadar daha iştahlı, istekli bir oyun oynadık ama dakikalar ilerledikçe sonlayamadığımız her top kalemize atak girişimi oldu. Bunlardan biri de gol oldu. Golden sonra da takımım daha da riskler almaya başladı. Dönen toplarda onlar daha son final paslarını değerlendirse farkı da artırabilirdi, bizde bir gol bularak geri dönebilirdik.”

Özdeş, bulundukları noktada ikinci yarıya bir türlü odaklanamayan bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, “Antrenör değişikliği, Başakşehir maçı, daha sonra ertelenen bir maç, Alanya maçı, bu maç. Şunu düşünüyorum; bulunduğumuz sıralama, konum hiç önemli değil. Ben, takım kalitesine ve camianın gücüne bakıyorum. Buradan çıkabilecek bir gücü var. Hiç değilse ligin ikinci yarısında bugün kaybederken de bunu söyleyebilirim; ilk yarıda topladığı puanın üstünde bir puan toplayacaktır diye düşünüyorum. Bu kalitede bir takımım var. Burada camiamızın oyuncularıma destek olması gerekiyor. Bugün stada gelenler evet onlar çok daha fazla üzülüyorlar takımın bu durumuna ama ne olursa olsun 10 kişi verdikleri mücadeleyi de desteklemelerini isterim” dedi.

Özdeş, Pazartesi gününden itibaren Galatasaray maçına hazırlanacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu takımın oyunu da düzelecek, oyun düzeldiğinde doğal olarak skorlarda düzelecek. Bunu düşünüyor ve ümit ediyorum. Deneyimimde bunu söylüyor. Bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kazanacağımız bir maçtan sonrada artık yukarılara bakmamız gerektiğini biliyorum. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Oyuncularımın bu anlamda yüksek beklentisi onlara bu tepkileri verdiriyor diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır, 9 maçta bu maçtan önce bir galibiyet almışız. Bunların hepsiyle başa çıkacak gücümüz var, başa çıkmak zorundayız.”

Özdeş, bir gazetecinin ‘Malatyaspor’da geleceğe yönelik bir felaket yaşar mıyız?’ sorusuna, “Sabretmeniz, destek olmanız gerekiyor. Bu takımın buradan çıkabilecek gücü var. Felaket beklerseniz, felaket olur. Ben bu takımı aydınlığa çıkarma durumundayım” cevabını verdi.

Bir başka gazetecinin ‘Mental anlamda eksiklikler var, bu anlamda zorlanıyor musunuz?’ sorusuna Özdeş, şu cevabı verdi: “Bunların hepsini düzeltebiliriz, düzelteceğiz. Alanya maçından 5 gün sonra bu maçı oynadık. Alanya maçı yüksek şiddetle geçti. Gökhan Töre dün antrenmanda sakatlandı. Bu sürprizler hep vardır, aynı 10 kişi kalmamız gibi. Camiadan, Malatya halkından bu takıma destek olmasını istiyorum. Ben oyuncularımı değiştirmek, onlardan maksimum verimi almakla mükellefim. Destek olmak gerekiyor.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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