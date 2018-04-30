Yeni Malatya Stadyumunda basın tribünü düzenlemesi

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ve TSYD üyeleri Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’i tesislerde ziyaret etti. TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner, görüşmede yeni yapılan stadın basın tribünündeki eksikliklerin giderilmesini istedi. Basın tribününün Malatya’nın prestiji için önemli olduğunu kaydeden Güner “Basın tribününde elektrik, televizyon, çalışma odası ve oturma gurupları konusunda önemli eksiklikler var. Bunların çözümünü bekliyoruz” dedi.

“Basın tribününü yeniden düzenleyeceğiz”

Malatya Stadında yer alan basın tribünü gibi diğer eksiklikleri de gidermeye çalıştıklarını kaydeden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek “TSYD Malatya temsilciliğimizin uyarılarını önemsiyoruz. Yeni sezona kadar basın tribünündeki eksiklikleri tamamen gidermek ve yeniden düzenleme yapacağız. Tüm eksiklikleri gi,dererek basın mensuplarının en rahat şekilde çalışmaları için arkadaşlarımı görevlendireceğim. Basın tribünü Yeni Malatyaspor’un prestiji içinde önemlidir. TSYD Temsilciliğimiz eksiklikleri bizlere bildirdi. Diğer statlardaki basın tribünlerini de inceleyerek Malatya stadında eksiksiz bir tribün yapmak istiyoruz” diye konuştu.

İHA