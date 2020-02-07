Yeni Malatyaspor:
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07 Şubat 2020 Cuma 22:13

Yeni Malatyaspor'da Düşüş Sürüyor 0 - 1

Süper Lig'in 21'inci hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Ankaragücü'ne 1 - 0 yenilerek kötü gidişine dur diyemedi.

Yeni Malatyaspor'da Düşüş Sürüyor 0 - 1
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Süper Lig'in 21'inci hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Dever Orgill kaydetti.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da da Mustafa Akbaş kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 17 yaparken Yeni Malatyaspor 24 puanda kaldı.

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTA İKİNCİ YARI

5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTA İKİNCİ YARI

63. dakikada Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunu, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Orgill'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


87. dakikada Atila Turan'ın soldan pası sonrası Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert vuruşunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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