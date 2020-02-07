Yeni Malatyaspor'da Düşüş Sürüyor 0 - 1

79. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası üst direkten dönen top, Chebake'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağdan yaptığı ortada Umut Bulut, topu ceza sahasında bulunan Donald ile buluşturdu. Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Başkent ekibinde başkan Fatih Mert ile geçen hafta takımın başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da da Mustafa Akbaş kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 17 yaparken Yeni Malatyaspor 24 puanda kaldı.

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