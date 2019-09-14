Yeni Malatyaspor:
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14 Eylül 2019 Cumartesi 15:57

Yeni Malatyaspor Yönetiminden Rektör Karabulut’a ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatyaspor’u sadece Malatyaspor olarak düşünmemek lazım, şehrimizin hem sosyal anlamda hem de sportif anlamda geliştiğinin göstergesidir” dedi.

Yeni Malatyaspor Yönetiminden Rektör Karabulut'a ziyaret
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki kulüp yöneticileri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ettiler.

Ziyaret için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Yeni Malatyaspor’umu ve yönetimini tebrik ediyoruz, gerçekten geldiği nokta çok önemli.  Ben bir Üniversite Rektörü olarak söylüyorum;  bizler de sadece Malatyaspor olarak görmüyoruz, şehrimizin bir değeri olarak görüyoruz. Üniversite rektörü olarak, öğrencileri olsun diğer taraftan spor kulüplerimiz olsun üzerimize ne düşerse her daim takımımızın yanınızdayız. Malatyaspor’u sadece Malatyaspor olarak düşünmemek lazım, şehrimizin hem sosyal anlamda hem de sportif anlamda geliştiğinin göstergesidir.  Takımımızın güzel yerlere geldiğini düşünüyorum. Spor hem sağlık açısından hem de sosyo-kültürel anlamda çok önemli. Biz sporu sadece spor olarak görmüyoruz, yaşamın bir gereği olarak görüyoruz. Ben bir kadın olarak özellikle Malatyaspor’muzun maçlarına gelmeye ve izlemeye çalışıyorum.” dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise “Şehrimizdeki ikinci devlet üniversitesinin isminin Turgut Özal olması çok önemli. Malatya’mızda ikinci üniversitemiz olması sebebiyle başarılar diliyoruz. Allah başarılarınızı daim eylesin. Biz Malatyaspor olarak  sporu  sadece futbol olarak değil sosyal anlamda, kültürel anlamda, Malatya’nın marka değerini arttırma anlamında birleştirici bir güç olduğunu biliyoruz. Çünkü futbol hakikaten baktığımız zaman öyle bir şey ki o çatının altında her düşüncede her görüşte insanlar var.  Malatya’nın bütün hepsini kapsayan bir sivil toplum örgütü olarak görüyoruz. İnşallah Btc Türk Malatyaspor olarak biz de Malatya’mızı en güzel şekilde temsil ederiz. Bu sene Avrupa’da temsil ettik çok şükür. Ligi 5. olarak bitirdik ve Türkiye’de son zamanlarda en iyi puan kazandıran bir takım olduk. Bu da bizim için gurur verici. Hem Malatya’mızı ulusal anlamda,  hem Avrupa da en güzel şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyaretin anısına BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek tarafından Rektör Prof. Dr. Karabulut’a 44 numaralı üzerinde “Aysun B. Karabulut” ismini yer aldığı yeni Malatyaspor forması hediye edilirken, Rektör Prof. Dr. Karabulut tarafından ise Gevrek’e üniversitenin plaketi hediye edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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