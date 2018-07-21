Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz, MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ve beraberindekiler 2.Etap kamp çalışması için Düzce Topuk Yaylasında bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’a destek ziyaretinde bulundu.

Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz, takıma Süper Lig’de başarılar dileyerek, her zaman takımın yanında olduklarını ifade etti. Teknik Direktör Erol Bulut ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini söyledi.

Bulut, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İki etaplı kampın 2. etabı için topuk yaylasında çok güzel bir ortamda yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüp, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret esnasında takımın Teknik Direktör Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı’ya çiçek takdim edilirken, futbolculara da baklava ikram edilip yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu. Ziyaret futbolcularla toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İHA