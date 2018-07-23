Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesislerinde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da günde çift antrenman temposu devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yüksek tempoyla kondisyon depolayan sarı-kırmızılılarda kaptan Adem’in de çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Yaklaşık 2 hafta önce kaburga kırığı şikayetiyle kamptan ayrılan Adem Büyük, dün itibariyle çalışmalara yeniden başladı. Tecrübeli futbolcunun 1 hafta içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar 2 hazırlık maçı yapacak

Bu arada Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Sar-kırmızılılar 25 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan süper lig takımlarından Sumoayıt, 27 Temmuz Cuma günü ise 1.lig takımı Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

İHA