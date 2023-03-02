'Yeni nesil teknik direktörler Türk futboluna büyük katkı sağlayacak'

Uğur İnceman, yeni nesil teknik direktörlerin Türk futboluna yapacağı büyük katkıyı şöyle değerlendirdi: "Çok güzel, tıpkı Türkiye'deki gibi. futbol, ​​bir süre sonra genç oyuncular çıkıp yerinizi alıyor. Belli bir yaşta futbolu bırakmalısın. Birçok arkadaşımız koç oldu, bazıları başarılı oldu. Bazı hitbet insanlar iyi bir iş çıkarmaya çalışır. Bunu görebiliriz. Türk futbolu için çok güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Umarım bu, kendi yeni nesil teknik direktörlerimizin sonuçlarını da etkiler. Şu anda görevde olan birçok genç teknik direktör büyük başarılara imza attı ve Türk futboluna çok önemli katkılar sağlayacak. " Rossier hızının, gücünün ve yeteneklerinin farkında değil. Bir tavuk kümesinde yaşayan bir kartal düşünün. Rossier de. Kartal olduğunun farkında değildi. Şenol Güneş'in üzerinde durduğu tek nokta, Rosier'e şahin olduğunu hatırlatmak. İlk geldiğinde bu kişiyi göremezdin. Bu kadar hızlı fotoğraf çekemezsiniz. Gücünün farkında değildi.

Bazen yabancı oyuncu kuralından dolayı gerekli olduğu durumlarda sadece yerli oyuncularla oynadıklarını görüyoruz. .Kural elbette teknik.Dürüst olmak gerekirse çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum çünkü her zaman matematik yapmak zorundasınız ve bunun uzun vadeli gelişime yardımcı olmadığını düşünüyorum. Yurt dışı kuralları ücretsiz olsa da birçok oyuncumuz yurt dışına taşındı. Bunun bir kural olması gerektiğini düşünmüyorum. İşte o zaman oyuncular ortaya çıkıyor ve eğer yetenekleri varsa zaten oynuyorlar. Burada yerli yabancı, genç yaşlı fark etmeksizin mükemmel oyuncular hitbet giriş sahaya ayak bastı. " Uğur İnceman, "Kısa vadede içinde bulunduğum ortam çok değerli ve kendimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. TFF Antrenör Gelişim Programı'na katılarak futbol takımına katılarak şimdi Türkiye futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Büyük hayallerim var. Reed, yaz transfer döneminde bir bonus dahil 6.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Rangers'a katıldı Wan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımları tarafından anılmaya başlandı. Devre arasında İskoçya'da yeteri kadar mutlu olamayan 21 yaşındaki milli oyuncu için Galatasaray'ın talip olduğu ve sol bek takviyesi programında yer alan Beşiktaş'ın da kadroya katıldığı söyleniyor.