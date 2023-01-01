Yeni Yıla Görevi Başında Giren Personeller Ziyaret Edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevi başında olan personellerin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Ardından çarşı esnaflarını gezen Başkan Gürkan, vatandaşlarla birlikte yeni yıl hatıra fotoğrafları da çekti.

Uygulama noktaları ile Karakollar ziyaret edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte, beraberindeki heyet 2022 yılının son gününde ilk olarak Beydağı Polis Karakolu’nda görevli polis memurları ziyaret edildi. Bu ziyaret sonrasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye personelleri, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ve son olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çalışanlarını ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dilediler.

Görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, onlarla bir süre sohbet ederek aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Son olarak Ankara Yolu Kontrol Noktasında Telsiz anonsu ile tüm emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

2023 yılının hayırlar getirmesi dileğinde de bulunan Başkan Gürkan, “Malatyalı hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde 2023 yılına girmelerini sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimiz, 112 Acil Acil Çağrı Merkezimiz ile İtfaiye Teşkilatımız olası kaza ve olaylara müdahale etmek için görevi başında hazır bir şekilde beklemektedir. Görevi başında 2023 yılını karşılayacak olan emniyet mensuplarımıza ve personellerimize yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

