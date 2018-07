AK Partili vekillerden MTB’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.

Vekillere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısıdaki son durumla ilgili bilgi vererek, “Kayısıda şu anda hasat dönemini yaşıyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz, ihracatçımız, tedarikçimiz, tüccarımız, herkes şu an seferber olmuş durumda. Herkes şu an gayretli bir şekilde mahsulü tarladan toplayıp depolama alanlarına çekiyor. Kayısı bizim şehrimizin en önemli ürünüdür, sizi de ara sıra bu konularda rahatsız ediyoruz. İhtiyaçlarımız ve problemlerimiz oluyor ama her sorunumuzu da çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sorunlarımız var ama sorumluluklarımız da var. Ben önümüzdeki bütün sorun ve sıkıntıları elbirliğiyle açacağımıza da yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’nın herkesin ortak sevdası olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Bugün milletvekillerimiz mazbatalarını aldılar ve görevlerine resmen başlamış oldular. Mazbatalar alınır alınmaz hemen valiliğimizi ve Ticaret Borsasını ziyaret ettik. Ticaret Borsası bizim için çok büyük bir öneme sahip. Kayısı Malatyamızın temel direği. Biz Ticaret Borsamızla beraber bu çerçevede hangi adımlar atmamız gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret Borsasının Malatya’nın kalbi olduğunu söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Kayısı 800 bin kişiyi dolaylı yoldan ilgilendiren bir ürün. Dünyada kayısı denildiği zaman Malatya akla geliyor, çok kıymetli bir ürün. Bugüne kadar önemli destekler verdiğimize inanıyorum ama bu desteklerin daha da arttırılarak devam etmesi gerektiğine de inanıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, şu şekilde konuştu: “Kayısı Malatya’nın ekonomi ve ticaretini ilgilendiren bir sektör. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için de önemli bir ürün, direk ihraç edilen bir ürün. Bu konuda vekillerimiz bugüne kadar çok büyük gayret ettiler. Biz de bundan sonra daha yoğun bir şekilde kayısı ile ilgili çalışmalar yapacağız”

Ziyaretin amacının hem teşekkür hem de hayırlı olsun mahiyetinde olduğunu dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, “Ben MTB’nin yeni yönetiminin hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanında 24 Haziran seçimlerinde Malatya olarak Cumhurbaşkanımıza rekor düzeyde oy veren illerden biriyiz. Bu herkesin desteğiyle oldu. Bu konuda ayriyeten sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde el birliğiyle hem Malatyamıza hem de ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, kayısının geçtiğimiz aylarda Coğrafi İşaret Belgesi aldığını hatırlatarak, dalbastı kirazı, Arapgir üzümü ve pütürge balı gibi ürünlerin de Coğrafi İşaret Belgesi alması için çalışacaklarını söyledi.

Şire Pazarının Malatya’ya yakışır hale gelmesi gerektiğini de söyleyen Çalık, “Biz Şire Pazarı’nın Malatyalı çiftçiye, üreticiye yani Malatyalılara yakışır hale gelmesini istiyoruz, dört dörtlük bir yer olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle de Şire pazarımızın yerinin değiştirilmesi ve yer temini ile yeniden yapılandırılması konusunda inşallah elimizden geleni yapacağız, kanaatimiz bu konuda çok net” diye konuştu.