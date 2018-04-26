Alacakapı Mahallesine sıcak asfalt döküldü

Sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediyesi, bu kapsamda Eski Malatya Alacakapı Mahallesi’nde kilit taşların sökülmesinin ardından sıcak asfalt çalışması yaptı.

Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sıcak asfalt çalışmasını yakından takip eden Mahalle sakinleri Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Eski Malatya Alacakapı Mahallesi’nde bulunan sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Programa alınan 20 sokaktan 6’sında çalışmalar tamamlandı. Selvi sokak, Afet Evleri sokak, Sabri Turan sokak,Aydoğan sokak ve Emir Ömer 1 ve 2’inci sokaklarda çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 3 bin metrelik bir alanda asfaltlama yapılan Alacakapı Mahallesinde çalışmaları tamamlanan sokaklarda vatandaşların memnuniyeti hedeflendi. Alakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, "Alacakapı Mahallesi’nde Battalgazi Belediyesi asfaltlamalara başladı. Sokaklarımızın tamamı kilit taştı, güzel ve temizdi. Bu çalışmaların hepsi Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın döneminde yapıldı. Kanalizasyon ve Altyapı çalışmaların yenilenmesi ile yollarımız bozuldu. Vatandaşımızın daha iyi, daha güzel hizmet alabilmesi için Battalgazi Belediyesi’nce sıcak asfalt yapılıyor. Özellikle bizim Battalgazi bölgemiz Alacakapı, Sur içinde olduğu için eski yapılar bulunmakta. Eski yapıların bulunduğu yerde kilit taşların nem aldığını vatandaşlarımız bizlere ilettiler. Bizler de vatandaşlarımızın istediğini başkanımıza ilettik. Sağ olsun Battalgazi Belediye Başkanımızda bizleri dikkate alarak sıcak asfalt çalışmasını yaptırdı. Bu çalışmalarından dolayı başta Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Bey’e ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1958’den beri Eski Malatya’da ikamet ettiğini söyleyen Alacakapı sakinlerinden Hasan Sarıcı ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek,"Önceden yollarımız bozuktu. Selahattin Gürkan Başkanımız geldikten sonra, ilk önce taş, sonra asfalt yaptı ve daha güzel oldu. 3-4 dönemdir çalışıyor, Allah işini rast getirsin. Yapılan hizmetler ve çalışmalar gayet iyi. Başkanımızı Bağımsız olarak Belediye başkanı seçildiği günden itibaren desteklemeye devam ediyorum" dedi.

40 yıldır Eski Malatya’da olduğunu ifade eden Alacakapı sakinlerinden Mehmet Sarıcı ise gerçekleşen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önceden taş olarak yapılan yolumuz şuan sıcak asfalt dökülerek daha güzel oldu. Eski ile kıyaslanmayacak kadar değişiklikler var. Alt yapı dediğimiz, insanların yaşamını olumlu olarak etkileyecek faktörlerin oluşması tabi çok önemli. Bu hususta bizlere yardımcı olan başkanımıza, yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalar bizim ihtiyacımız olan çalışmalardı. Söz söylemeye lüzum yok, söz değil fiiliyat önemlidir. Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.