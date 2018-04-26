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26 Nisan 2018 Perşembe 17:23

Battalgazi Belediyesi başarılı öğrencileri Çanakkale’ye gönderdi

Battalgazi Belediyesi organizasyonunda bu yıl okullarında dereceye girmeye hak kazanan Battalgazi ilçesinde ki orta ve lise bölümündeki öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.Düzenlenen geziye ayrıca Battalgazi Belediyesi’nden toplam...

Battalgazi Belediyesi başarılı öğrencileri Çanakkale'ye gönderdi
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Battalgazi Belediyesi organizasyonunda bu yıl okullarında dereceye girmeye hak kazanan Battalgazi ilçesinde ki orta ve lise bölümündeki öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Düzenlenen geziye ayrıca Battalgazi Belediyesi’nden toplam 40 başarılı personelde eşlik etti.Çanakkale gezisi öncesi öğrenciler ve Belediye personelini yolcu eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gezi öncesi kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasına Çanakakle’nin tarihde ki önemine vurgu yaparak başlayan Gürkan, gezinin amacıyal ilgili olarak “Battalgazi ilçesinde ki orta ve lise bölümünde başarılı olan, dereceye girmeye hak kazanan öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Bugün bizimle birlikte olan Sınıf birincileri, okul birincileri, sınıf ikincileri ve sınıf üçüncüleri olan öğrencilerimizi belediyemiz tarafından Kültür İşleri Müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu gezi programı dahilinde Çanakkale’ye gidecekler ve Çanakkale’de Şehitliği, Şehitlerimizi, Şehitlik abidesini, tarihi yerlerle orada yaşananları, atalarımızın savaştıkları yerleri görerek birebir hissederek, kendi gözleri ile görüp müşahede edecekler. Tarihimizi ve geçmişimizi öğrenmek adına gerekli bilgileri edinecekler. Öğrencilerimizle birlikte, kendi personelimiz arasında seçtiğimiz 40 başarılı personelimiz de öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Geziye giden hem öğrencilerimize, hem de personel kardeşlerimize sağ salim gidip gelmek nasip olsun diyorum” diye konuştu.

İki otobüs ile Çanakkale gezisine giden kafileyi Başkan Gürkan ve Belediye personeli uğurladı.



İHA
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